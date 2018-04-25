(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)日本政府近日醜聞頻傳，除了篡改公文的財務省，和藏匿日誌的自衛隊外，連主管教育的文部科學省，都傳出大臣搭乘公務車，前往前AV女優經營的瑜伽教室，「學習瑜伽」。

日本雜誌《周刊文春》爆料，文部科學大臣林芳正，在本（4）月16日下午2點，搭乘公務車抵達東京惠比壽一棟大樓前，並步行進入大樓内瑜伽教室。根據報導，該瑜伽教室是由一位前AV女優負責經營，被外界戲稱「酒店瑜伽」，男性費用是每小時11000日圓，女性則只要3000日圓。

該教室聘用前寫真模特兒和前酒店小姐，負責1對1指導客人瑜伽，並在瑜伽結束後，幫客人進行「精油按摩」。

林芳正向《周刊文春》記者承認有在16日前往惠比壽做瑜珈，並表示自己是爲了健康因素，而定期每週前往。面對記者詢問知不知道該教室又被叫「酒店瑜伽」，林芳正坦言不清楚，並拒絕多談細節。

根據《NHK》，林芳正今日表示，《周刊文春》報導屬實，並強調自己只是去「一般的」瑜伽課程和指壓按摩，並説明搭乘公務車前往瑜伽教室，符合文部科學省相關規定，但坦誠自己應該要更注重公私分明，以避免外界質疑的聲音，並為自己的行爲，讓日本政府危機情況火上加油道歉。

日本大臣搭公務車 去前AV女優的教室「學瑜伽」

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