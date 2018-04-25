新型氣喘注射型藥物　降低患者急診入院頻率

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）45歲的黃先生，多年來飽受氣喘合併鼻竇炎之苦，半夜常睡到一半吸不到氣而睡眠中斷，去年接受完鼻竇炎手術後，只要寒流一來，氣喘頻頻發作，最近半年更因呼吸困難，頻頻送急診和住院，連工作都差點不保，讓他苦不堪言。

收治黃先生的義大醫院胸腔內科主任魏裕峰醫師表示，隨著空汙環境惡化，台灣氣喘患者人數逐年增加，依據 2000-2007 年的健保資料庫統計，成人的盛行率約為 11.9%，估計人數超過百萬人，而真正嚴重型氣喘患者比例目前約佔氣喘患者的5~10%。

氣喘主要包含咳嗽、呼吸困難及喘鳴聲三大症狀，嚴重者可能引發呼吸困難造成致命危險! 魏裕峰醫師表示，嚴重型氣喘患者的症狀通常難以控制，且具極高急性惡化之風險，臨床治療上需依患者疾病特性選擇治療方式。針對嗜酸性白血球或免疫球蛋白升高的嚴重型氣喘成年患者，目前除了吸入型藥物及口服藥物，還有一些注射型藥物，也可提供控制不佳的患者治療上的新選擇之一。

魏裕峰醫師提醒，多數氣喘病人容易因擔心控制藥物的副作用，未規律使用氣喘吸入性藥物來控制，服藥順從性低，導致氣喘惡化或變成嚴重型氣喘。提醒氣喘病人仍需配合囑咐，平日生活外出則建議利用手機監測空氣品質，或配戴口罩，避免空氣中的懸浮微粒，及二手菸等刺激物，也要注意花粉、黴菌、塵蟎等過敏原，以達成良好的氣喘控制。