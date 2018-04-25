入世修行的出世者   越南法師釋淨如

（台灣英文新聞/ 藝文組 綜合報導）來自越南的釋淨如2011年來臺就讀佛光大學，因緣際會下為一位過世越南移工超渡，從此與台灣的越南移工結下不解之緣，每年超渡百名移工的背後，是越南移工隱藏不為人知的辛酸。看盡異鄉越南移工的哀愁，釋淨如在高雄建起佛堂，期望為他們提供些許心靈的庇護。

報導者文章，釋淨如法師2011年來台就讀佛光大學，曾以為自己的一生將止於佛前修行，然而人生軌道的改變總是猝不及防。2014年受鄰居所託，為數位不幸往生的越南移工超渡。「台灣的法師來招魂，講的是中文，我怕他們聽不懂。」鄰居說。幾條鮮活的生命轉瞬而逝，似乎從未出現過，讓釋凈如相當詫異。

她成為異鄉越南人最後的擺渡人，擺渡各色亡者，被捲進機械裡不治的廠工、逃跑卻墜樓的工人、被拿掉的胎兒，即便如此，長時間誦經讓她從未介入亡者的故事。某次，一位熟悉的女弟子成為靈堂上的照片，釋淨如始知這些越南移工背後的辛酸。

越南移工們帶來他們出國前的契約及薪資單，告訴釋凈如，每位越南移工出國前必須向仲介繳交高額美金的費用，家裡人為了支付這筆費用債台高築，全指望移工們出國賺錢償還。

「但是每個月扣掉許多費用跟仲介費後，剩下的8-9000塊台幣根本不夠生活。」

「許多僱主抗議移工逃跑，我當時才真的意識到，他們逃跑是因為沒有其他活路。」釋淨如透露。她每年超渡上百人 ，「算起來一週有2到3個人死掉，令人吃驚。」

根據統計，台灣去年引進將近7萬名越南勞工，拘限於政策，這些勞工遇到不平等的情況只能默默忍受，避免被遣返，雖然移民署強力取締，希望能遏制非法仲介與無良僱主，但這些情況還是存在。

除了工作上的不得已，越南移工在台灣面臨的還有當地人的隱藏歧視。釋淨如透露，一次搭乘計程車，計程車司機告訴她：「我知道妳們越南人為了留在台灣，很多都是假結婚。」；許多越南人每個週末早晨會聚集在釋淨如的公寓念經修行，祈求心靈平靜，鄰居議論紛紛，「連同樣是越南人的勞工都打電話，抗議出家人都是想騙錢。」

釋淨如輾轉搬了幾次家，被家鄉導師視為接班人的她，曾經打算畢業後回越南蓋佛堂辦學校「我終究是該走的。」她最終決定留下來，在父親過世後賣掉老家的地，在高雄郊區興建佛堂，為台灣的越南同胞提供一個心靈的庇護所。