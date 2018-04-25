公開曬恩愛違法　印尼情侶遭鞭刑

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）印尼極端保守的亞齊省(Aceh)，近日有好幾對情侶，因為遭人舉報有公開挑逗或調情的行為，而遭鞭刑處罰，同時被處罰的還有兩名賣淫的婦女。

本月20日公開鞭刑時，賣淫的婦女被鞭打11下。其中一人在打到第5下的時候，舉手表示無法忍受鞭打力道，但行刑者讓她喝了水之後，仍然繼續鞭打。

美聯社

被舉報公開挑逗或調情的6名情侶，鞭刑次數從11到22下不等。由於缺乏足夠證人，警方無法指控他們「婚前性行為」或「外遇」罪，否則鞭打次數還會更多。

美聯社報導，這場鞭刑吸引數百民眾前來看熱鬧，其中包括馬來西亞觀光客。每鞭打一次，群眾當中就有人歡呼，不少人還拿出手機拍照。

鞭刑主要是依據「伊斯蘭教法」( Shariah law )而來。印尼雖然是個以穆斯林為主的國家，但執行「伊斯蘭教法」懲罰的只有亞齊省。亞齊省日趨嚴厲的執法方式，已經引起國際社會關注與譴責，人權觀察組織也呼籲當局，廢除「伊斯蘭教法」與鞭刑。

​亞齊省省長本月初曾宣布，日後鞭刑將改在監獄內舉行。但卻有許多亞齊省民眾表示反對。上周四(19日)就有上千民眾，在首府班達亞齊( Banda Aceh )市的市長辦公室外示威抗議，認為在監獄內進行鞭刑，會降低嚇阻效果。