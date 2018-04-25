過敏基因檢測 讓寶寶遠離異位性皮膚炎

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）異位性皮膚炎是最常見的兒童慢性皮膚疾病之一，若沒及早預防，待發病後嚴重者會持續反覆發作至成年，也可能合併氣喘等過敏病症。這種疾病和基因遺傳高度相關，而基因檢測則是及早確診、預防和治療的最佳利器，可減少50%以上發病率。

根據統計，有近3成的人有過敏體質，症狀包括過敏性鼻炎、氣喘和異位性皮膚炎，而異位性皮膚炎可以在出生早期就發病，皮膚呈現乾、癢、龜裂和發炎，最糟的是有機會持續反覆發作至成人時期，另外也可能併過敏性鼻炎、花粉熱、及氣喘等。

皮膚專科醫師蔡昌霖表示：「若是遺傳到過敏基因的寶寶多半會先從『異位性皮膚炎』開始表現起，接著出現氣喘、過敏性鼻炎等症狀，也就是說『皮膚』常常是寶寶第一個表現的過敏部位。」

蔡醫師提到：「當異位性皮膚炎發病後才求診、治療，治療後病情大多可緩解不發病；但疾病強度較強的寶寶患者，復發性強，一旦發病便是全身抓到紅疹流湯、抓到遍體鱗傷而無法安眠。但是，要是能先抓出哪些寶寶有過敏，我們就可以及早作預防，讓發病的風險降低。」

「異位性皮膚炎過敏基因檢測」，是針對寶寶過敏的基因檢測服務，檢測20個重要的過敏基因點位，偵測率高達7成以上，父母可幫寶寶進行「異位性皮膚炎過敏基因檢測」，可在寶寶出生後立即進行；而且，不必抽血！只要用棉棒輕刮寶寶口腔即可採樣檢查，即可在3週內完成高風險過敏基因報告。愈早採檢，愈早預防，降低寶寶未來50%以上異位性皮膚炎的發病風險。