【一路好走】為殉職同事送行　上百國道警察淚眼行最敬禮

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）國道公路警察局第四公路警察大隊，兩名員警23日執勤時不幸遭撞死。遺體今(25)日由台南市柳營祿園殯葬園區，移靈到台南市立殯儀館，車隊繞行至兩人所屬的新市分隊，逾百名員警淚眼行禮相送。



國道公路警察局第四公路警察大隊員警郭振雄和葉家豪，23日清晨在國道1號南下台南麻豆路段攔查違規大貨車，於路肩製單舉發時，遭行駛於外線車道的一輛大貨車撞擊，導致兩人及遭舉發違規的大貨車蕭姓駕駛當場死亡。

逾百名員警淚眼送行，儀式結束後仍頻頻拭淚，情緒難以平復。中央社

中央社報導，兩名員警的遺體25日上午移靈至台南殯儀館，國道警方出動巡邏車隨行，車隊由國道1號新營交流道南下，至永康交流道迴轉北上，繞行至兩人所屬的國道第四大隊新市分隊隊部。



國道四大隊、五大隊、八大隊共出動150名員警、32部巡邏車列隊致意。在移靈車隊準備離開前，由指揮官下令後齊聲高喊「小郭、家豪，任務結束、一路好走」，所有在場人員情緒潰堤，一邊敬禮一邊流淚。當車隊遠離，指揮官下令禮畢時，大家才動手拭去臉上淚水。



國道公路警察局第四大隊長蕭裕仁受訪時表示，郭振雄與葉家豪都是工作認真、表現很好的同仁，發生這樣的事讓大家感到很難過。副大隊長王怡仁受訪時情緒仍難平復，他說，希望下輩子能再當同事，兄弟永遠是兄弟，會永遠懷念他們。

一路好走。