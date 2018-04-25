史博館號召網友協尋40年前小學生書法家

(台灣英文新聞/ 黃慧瑜 臺北綜合報導​) 63歲的國立歷史博物館將於7月2日啟動閉館整建計畫，與民眾暫時小別。為此，史博館於4月起至6月推出「小別，為我們更美的再見」閉館前系列活動，藉由多元教育活動與過去的你再次相見，也期盼與未來的你約好再見。

其中「與過去的你，再見」活動系列，除進行中的「藝壇大師在史博」系列講座，史博館也央請民眾協助「尋找寫字的你」，為20件書法作品找回四十年前書寫的主人。這20件作品是1977年史博館與日本清鵬書道研究會合作以書法的文化交流促進雙方友好，當時除邀請20位書法名家響應，另徵集20件小學生書法佳作赴日展出。去年史博館接獲現年90歲日本書道美術館菊池清鵬館長來信，表達年事已高，希望讓作品回歸故鄉的心願。史博館驚喜之餘，立即循線找出昔日公文檔案，了解這段歷史因緣，不僅印證史博館長期以文化促進國際情誼，這些四十年前的書道作品也如穿越時空的使者，帶來讓人感動的故事。

經年累月，當年書寫作品的小學生皆已長大成人，史博館也正逢一甲子以來最大規模的整建。閉館之前，史博館希望能讓這些作品回到主人身邊，與寫字的人們再次相見。「尋找寫字的你」4月起至6月以社群媒體為平臺，號召網友一同尋找書法作品的主人，讓四十年前的美好物歸原主，也將這份情誼延續到未來。

「小別，為我們更美的再見」閉館整建前系列活動，反映史博館過去的時代印記，並展現史博館未來期待與觀眾建立新的關係，詳細資訊請上史博館官網及臉書粉絲專頁查詢。