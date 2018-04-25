新研究：塑膠微粒蔓延　北極海冰淪陷

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）德國阿爾弗雷德．魏格納研究所（Alfred Wegener Institute, AWI）連續進行極地和海洋研究與採樣，其中有一樣本有高含量的塑膠微粒，研究報告已經在24日刊登在《自然通訊》(Nature Communications)。

綜合外媒報導，研究團隊在2014年春天到2015年夏天，三度前往北極，並在五個區域進行取樣，主要就是要分析他們所含的塑料「指紋」(fingerprint)。

德國阿爾弗雷德．魏格納研究所表示，研究人員分析後發現，被找到的樣本中，有些塑膠微粒僅有11微米， 也就是約人類頭髮六分之一的直徑。而這個取樣中，每一公升海冰中卻含有超過1.2萬個微粒，高出過去記錄的二到三倍。

英國南極調查(British Antarctic Survey)研究員Jeremy Wilkinson說，塑膠微粒已無所不在。

研究作者之一的Ilka Peeken說，這些塑膠微粒可能被北極微生物所食用，再藉由魚類所食用的小甲殼類進到食物鏈。因為，沒人知道這些微小的塑料對海洋的危害有多嚴重，又或者說是對人類的影響吧。

研究團隊在海冰中找到17種塑料，包含包裝容器的聚乙烯(Polyethylene, PE)與聚丙烯(Polypropylene, PP)，還有尼龍(Nylon)、聚酯纖維(Polyester)，還有製造香菸過濾嘴的醋酸纖維素(Cellulose Acetate)、油漆等塑料。

Peeken表示，這項發現不僅僅顯示海冰的高含量塑膠微粒是來自外海，如含去角質微粒的洗面乳或是牙膏，還有經太陽照射、溫度變化與海浪進行分解的塑膠製品等。當然還有來自北極當地的汙染，如漁業與航運活動等，及來自船身的油漆。

據WWF統計，每年有880萬噸的塑膠製品流進大海裡，就像是每分鐘有一台自卸卡車傾倒貨物到大海裡一樣。聯合國表示，如果持續下去，到了2050年大海的塑料數量將會比魚類多。