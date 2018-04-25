想移民？這些國家「黃金簽證」最好拿  

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合外電報導）全球化的時代，人人皆是國際上的一分子，然而，要成為世界公民，對某些國家的人民來說，可能困難重重，日前瑞士的一家顧問公司Henley & Partners對不同國家的國籍質量進行衡量和對比，並每年發佈《國籍質量排名》的榜單（ Quality of Nationality Index, QNI），以內外部價值來評斷各國國籍的質量，外部衡量內容包括免簽旅遊、在外定居和工作是否需要繁瑣手續以及該國及對於國民在國際上追求職涯發展的可能性及多元性等等的綜合研究。

亞洲部分排名最高的國家為第29名的日本、接下來是35名的新加坡、36名的韓國，皆為「非常高質量」國家，台灣排名第53，中國排名第59，與台灣同樣被列於「高質量國家」。

而排名最低的國家則是第168名的索馬利亞、167的阿富汗、以及第166的伊拉克，皆為最低的「低質量國家」。

對於排名墊底的幾個國家來說，要離開原生國家就業、甚至連旅遊都困難重重，為了在國際上走跳更加暢通無阻，該咨詢公司建議，直接購買其他國家的國籍或是居留權，除了進行投資、購買政府基金，也能透過支付壹些費用取得某些國家的居留或國籍。

近年來，來自世界各地的有錢投資人，積極購買其他國家的簽證或公民身分，他們多數是新興市場國家新生的百萬或億萬富翁，特別是中國、俄羅斯和中東國家，通常，他們選購的是前往歐洲、美國、加拿大、澳洲的門，而這些國家也察覺護照買賣的需求，紛紛上調這些所謂的「黃金簽證」的價碼、投資門檻，或是新闢提供公民身分的捷徑。

要取得其他國家的居留權或國籍，泰國是最便宜的選擇，只要美金一萬六千元（約台幣四十八萬），即可購得泰國居留權，並持泰國護照享有75個免簽證的國家；最貴的則是英國，想得到擁有177國免簽的英國護照，得付兩百七十萬美金的代價（約台幣八千一百萬），並取得在英國三年的工作權，若他們願意投資更多錢，便可取得永久居留權。

另外，購買公民權並不一定比購買居留權更昂貴。 在加勒比島國安提瓜和巴布達，格林納達，聖基茨和尼維斯和聖盧西亞，公民身份大約落在從10萬美元到15萬美元之間。 一旦成功付款，公民身份將在三至四個月內發放。 這些島嶼的公民身份及護照皆享130個免簽國的待遇。

想獲得歐盟成員國公民身份？ 馬爾他將提供經濟投資超過120萬美元的人發予公民身份，通常在投資12個月後獲得。 塞浦路斯則會在三到六個月內針對投資240萬的投資人頒發公民身份。