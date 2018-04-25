退伍軍人團體立院前爆衝突   3員警遭潑不明液體

（中央社記者王承中、劉冠廷台北25日電）退伍軍人團體八百壯士今天下午發動遊行，行經立法院大門時，遊行群眾推擠拒馬，突破警方防線，少數民眾翻牆進入立院，但隨即遭警方壓制在地。



立法院外交及國防委員會今天舉行攸關軍人改革的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」（俗稱軍改案）公聽會，明天將進行軍改案詢答，朝野黨團各自動員備戰。



退伍軍人團體八百壯士下午在立法院外展開護憲維權誓師大會，並於下午3時許遊行，當遊行隊伍行經立法院大門時，群眾開始推擠、突破警方架設在立法院前的拒馬，並投扔寶特瓶、塑膠椅及煙霧彈至立法院內，並有少數群眾翻牆進入立法院內，但隨即遭警方壓制逮捕。



衝突過程中，有3名執勤員警的臉部遭到抗議民眾潑灑不明液體，目前皆已到立法院醫務室進行清理與治療。目前立法院正門推擠仍在持續。（編輯：溫貴香）1070425



反年改八百壯士衝立院 員警記者混亂中受傷



（中央社記者黃麗芸台北25日電）反年改團體八百壯士今天在立法院外集會抗議，下午發動攻勢拆拒馬和鐵馬護欄，部分群眾翻牆衝進立法院，許多人還朝內丟寶特瓶，有數名員警和記者都在混亂中受傷。



立法院軍改公聽會與促轉會人事同意權審查今天在個別委員會登場，八百壯士團體一早就在立法院外集結，舉辦「捍衛退休金權益暨宣揚憲改理念」集會活動，極力反對軍版年改法案。



警政署長陳家欽上午在立法院答詢說，根據台北市警察局統計，今天約出動1200名警力，是不得已的做法。



大約下午3時許，八百壯士開始發動激烈攻勢，拆除立法院周遭數處拒馬和鐵馬護欄，部分群眾還翻牆衝進立法院內，警方持續增援警力前往支援。



現場群眾持續高喊「警察後退」，許多人也持續往立院內丟擲寶特瓶和遞送旗竿，甚至拋套索套住立院大門企圖拉倒，一旁則將鐵馬護欄架上圍牆做為橋樑進入立法院，部分人也攀上行道樹上高喊反年改訴求。



由於現場混亂，有部分員警和記者都受傷，目前市警局仍在持續統計人數。（編輯：劉政權）1070425