【影】麻疹疫情再延燒 高雄、日本名古屋再增案例

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合整理報導）昨（24）日國內麻疹又新增一名南部案例，日本地區除了沖繩縣疫情擴大外，名古屋也公布市內新增2名姊妹感染麻疹病例，提醒欲前往該地的國人特別注意。

疾管署表示，新增的麻疹案例為高雄市20多歲男性，近期無出國史，4月15日至18日間陸續出現流鼻水、發燒症狀，經醫院採檢通報，於今（24）日檢驗確診。

該個案為疾管署4月5日公布有澳門旅遊史、確診麻疹南部20多歲男性的就醫接觸者，研判可能為該境外移入個案之次波感染者。該名男子當時已被列為接觸者並補打疫苗，但仍遭到感染

目前衛生單位已掌握接觸者共129人，其中包含1至6歲接觸者共1人，已接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），將持續追蹤監測至5月7日。

今（2018）年截至目前國內共計23例麻疹確定病例，16例國內感染；7例為境外移入病例。

個案可傳染期間有公共場所活動史，請民眾如曾於該時段出入相關場所，應自主健康管理18天（自最後接觸日起算），一旦出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知接觸史。（疾管署提供）

日本名古屋新增2名麻疹案例

引述中央社報導，愛知縣名古屋市昨日表示，本月20日左右，住在名古屋市的一對中學生姊妹因出現發燒等症狀就醫，後來名古屋市衛生研究所展開詳細調查，前日確認這對姊妹都感染了麻疹。

這2名姊妹本月9日曾因別的原因前往醫院就診，而當時的醫院就是前往沖繩旅遊遭感染的青少年就診的醫院。該醫院位於名古屋市昭和區名古屋第二赤十字病院（紅十字醫院）。該醫院的30多歲女職員早前也被診斷是麻疹確診病例。

日本此波疫情最早是從沖繩縣開始延燒。沖繩縣區域保健課21日公布新增兩個確診病例，總計有67個病例。