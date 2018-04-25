國籍也有質量排名？台灣國籍質量「高」

(台灣英文新聞/ 黃慧瑜 綜合外電報導​) 日前瑞士的一家咨詢公司Henley & Partners對不同國家的國籍質量進行衡量和對比，並每年發佈《國籍質量排名》的榜單（ Quality of Nationality Index, QNI）。​

《國籍質量排名》以內外部價值來評斷各國國籍的質量，也就是國民在國內的生活品質自我成長的機會，以及該國在國際上的重要性，還有經濟實力、人民發展、和平和穩定，外部衡量內容包括免簽旅遊、在外定居和工作是否需要繁瑣手續以及該國及對於國民在國際上追求職涯發展的可能性及多元性等等的綜合研究。

歐洲國家幾乎包辦了前十名。其中法國排名第一、德國第二、冰島和丹麥分列第三和第四，荷蘭排名第五，接下來依序是挪威、瑞典、芬蘭、義大利、愛爾蘭、瑞士，澳洲排名第十，是唯一不在歐洲的國家，英國排名第13位，而美國排在第27名。

亞洲部分排名最高的國家為第29名的日本、接下來是35名的新加坡、36名的韓國，皆為「非常高質量」國家，台灣排名第53，中國排名第59，與台灣同樣被列於「高質量國家」。

而排名最低的國家則是第168名的索馬利亞、167的阿富汗、以及第166的伊拉克，皆為最低的「低質量國家」。