猴子自拍惹官司 美法院：人類才有著作權

(臺灣英文新聞/國際組 綜合報導)還記得因為一張自拍照而紅遍全球的黑冠獼猴納魯托(Naruto)嗎?因為納魯托「萌」照讓動保團體與攝影師雙方展開多年的版權訴訟案,終於在美西時間昨(24)日塵埃落定,美國法院的判決是:動物不能像人類一樣享有著作權。

這張獼猴自拍照是英國攝影師斯萊特(David Slater)在印尼蘇拉威西島進行拍攝工作時意外獲得。在架設好攝影器材後,斯萊特短暫離開現場,不料在這短短幾分鐘內,好奇的納魯托跑來把玩相機,並調皮地按下快門拍了幾張自拍照。

納魯托呆萌的眼神加上裂嘴而笑的可愛模樣,後來被斯萊特收錄到出版的書籍中,引發動保團體「善待動物組織」(People for the Ethical Treatment of Animals,簡稱PETA)提起訴訟,主張自拍照的著作權及因照片所得的收益應歸納魯托所有。

善待動物組織代表柯爾(Jeff Kerr)表示,「納魯托應是著作人及版權所有者。我們不應只因納魯托不是人類,就認定他不是一位創作者。」

斯萊特則表示,納魯托自拍照的版權應歸他所屬公司野生動物(Wildlife Personalities Ltd)所有。

美國法院在2016年時先是宣判善待動物組織敗訴,原因是過去並沒有著作權法適用於動物的案例。善待動物組織因此提請上訴,而上訴法庭則在本週一宣判結果,三位審理法官一致同意維持原判,審判書表示「著作權侵權訴訟僅適用於人類。」

法院表示,美國著作權法不允許訴訟案要求給予動物攝影或其他原創作品的著作所有權。

事實上,斯萊特與善待動物組織早在2016年9月已達成和解,斯萊特同意將未來所有因納魯托自拍照所得收入的百分之25,捐予慈善團體作為保護印尼黑冠獼猴(Macaca nigra)之用。​

不過,斯萊特在接受《時代》雜誌訪問時,雖不願透露他究竟因納魯托的照片賺到多少銀子,卻表示他因納魯托自拍照獲得的收益低得令人難為情(embarrassingly low)。​

在雙方達成協議後,曾至法院請求撤銷訴訟,不過遭到法院拒絕,認為案件判決能為未來類似案件建立範例。

而柯爾則表示,上訴法院的判決不影響雙方的協議。