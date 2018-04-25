國際鳥盟：每8種鳥類就有1種面臨滅絕

(台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導) 每5年發布《世界鳥類現況》（State of the World's Birds） 的國際鳥盟（BirdLife International），今(2018)年再度提出警告，每8個鳥種就有1種面臨全球絕種危機，在近1500個全球瀕危鳥種裡74%瀕危主因是農業集約化與擴張，導致生物多樣性面臨危機。

據《衛報》報導，經研究人員發現，人類活動頻繁是導致全球近4成鳥類物種減少，首先是農墾，其次為伐木、物種入侵、獵捕與陷阱、氣候變遷，再來是都市化的發展。光在代木的部分，每年全球有100億棵樹木遭破壞，半數的全球最瀕危鳥種數量減少正是因為伐木。

綜合媒體報導，人類的非法殺害鳥類，如傳統打獵，也是造成鳥類瀕危的一大原因，光是地中海地區每年就有1200萬至3800萬隻鳥被殺害。其中歐亞常見鳥種的黃胸鵐（yellow-breasted bunting）就是受害於人類為了滿足口腹之欲而進行的非法盜獵，也因此1980年後數量已嚴重下降。

《世界鳥類現況》提出警告，黃胸鵐可能會步上旅鴿（passenger pigeon）後塵，該鳥種已於1914年絕種。

除了黃胸鵐外，還有歐斑鳩（European Turtle-Dove），另外還有受漁撈與氣候變遷影響的海鳥，如北極海鸚（Atlantic puffin）、三趾鷗（black-legged kittiwake）、雪鴞。「國際鳥盟」的研究人員阿利森（Tris Allinson）說，每次做評估都會看見更多鳥種面臨絕種危機。

值得慶幸的事，在面對鳥類的瀕絕，「國際鳥盟」就有25個鳥種保育成功的案例，從極度瀕危物種（Critically Endangered）的名單除名，如關島秧雞（Guam rail）。阿利森（Tris Allinson）認為，這一切都是可逆的。因此面對其他受人類活動而受威脅的物種，應可進行有關方案討論，以找出人類與生態保護共存的方法。