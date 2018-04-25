威脅校園零容忍 佛州警長兩個月逮30名學生

（中央社記者顏伶如波特蘭24日專電）佛州高中今年情人節驚傳17死的重大槍擊之後，瓦路西亞郡警長奇伍德對於威脅校園安全祭出「零容忍」政策，兩個多月來累計逮捕了約30名學生，年紀最小的只有11歲。

有些被捕學生家長受訪時表示，全力支持警長的鐵腕政策。

今年2月14日，佛羅里達州派克蘭市（Parkland）道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）發生校園槍擊，共有17人死亡。這起槍擊案發生後，全美各地學生紛紛走上街頭，要求大人們拿出實際作為，不要讓更多年輕生命淪為槍下亡魂。

佛州瓦路西亞郡（Volusia County）警長奇伍德（Mike Chitwood）接受福斯新聞網（Fox News）專訪時說，自從道格拉斯中學校園槍擊發生以來，這兩個多月期間，他逮捕了約30名曾威脅校園安全的學生，其中年齡最小的只有11歲，刑責從輕罪到重罪都有。某些被捕學生雖然尚未成年，卻必須以成年人身分受審。

奇伍德說，不管是揚言要對學校掃射，或是只拿校園槍擊開玩笑，他一律採取「零容忍」立場，警方一定會把這些學生逮捕到案，警方調查行動的成本花費還有法院開庭與審理費用，都必須由學生父母承擔。

他比喻道：「你不能走進人潮擁擠的電影院，然後突然大喊『失火了』，你也不能上了飛機之後開始嚷著『要劫機』，所以，你有什麼權利可以在教室裡面站起來，跟老師嗆聲說『明天我要帶槍來學校，朝你的頭開槍』？」

今年3月1日，瓦路西亞郡內一名14歲中學生因為自稱要當「下一個校園槍擊案的槍手」，結果遭到郡警逮捕。就在同一天，郡內另一名14歲高中女學生，輕拍一名學職員肩膀並說出「碰！碰！」，同樣遭到逮捕。這名女學生後來被判在青少年收容所拘禁21天，外加兩週帶著衛星定位（GPS）裝置電子腳鐐在家監禁。

被捕女學生的母親接受福斯新聞網訪問時表示，對於奇伍德的強硬手段全力支持，「我很懊惱是自己孩子被抓，不過她也因此有時間好好反省。」

這名母親進一步表示：「希望每個孩子都能聽懂，如果你做了錯誤的決定，不只是你自己會受害，你的爸媽也會受到牽累。」

道格拉斯中學槍擊發生後，全美各地不少學校與警察機關，開始加緊提升維護校園安全措施，如何才能有效防止校園槍擊慘案重演，引起輿論熱議。

奇伍德說，從警方角度來看，希望這股有助於增進校園安全的力量能夠持續，因為可倫拜高中（Columbine High School）、桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School ）校園槍擊事件發生後，社會大眾對於校園安全的關注，過一陣子之後就消失了。

他說，事件剛發生時，民眾都是群情激憤，可是隨著時間過去，「每個人就都各自回去過著原本的生活。」

為了遏止學生拿校園槍擊開玩笑，引發恐慌，奇伍德把學生家長列為處罰對象。如果有學生惡搞，揚言槍擊學校，讓警方勞師動眾調查，導致投入成本開銷超過1000美元以上，那麼費用將由這名學生的家長負擔。

他表示，對家長來說，這可能是讓荷包失血的提議，「但不好意思，我們必須這麼做，因為家長應該在孩子的人生裡扮演重要角色，也要擔負起為人父母的責任。」

在奇伍德領導下，瓦路西亞郡警察局緊盯校園安全，社區民眾對於任何蛛絲馬跡，也不輕易放過。

奇伍德說，現在各級學校以及學生對於校園安全都有了新的體認與了解，他的辦公室如今平均每天約接獲90起有關校園安全受威脅的報案。

瓦路西亞郡學區公關主任魏特（Nancy Wait）對福斯新聞網表示，在過去，學生開玩笑對學校做出安全威脅，學校了解後通常不予追究，但那種日子已經過去了。

她說，很多學生因為不夠成熟，特別是中學年齡的孩子，無法理解這種惡整行為事實上是嚴重擾亂秩序，大部分闖禍孩子都會說只是開玩笑而已，「不過，想要解釋時，就為時已晚，我們不再容許校園裡有這種行為。」（編輯：屈享平）1070425