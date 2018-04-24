賴揆赴台達電與10家科技業者座談　軟硬整合與人才培育最受關注

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）行政院長賴清德今（24）日率多位部會首長與資訊硬體業者座談，經濟部工業局長呂正華會後表示，業者最關心的，是產業轉型過程中所需的軟硬整合，以及軟體人才培育問題。



賴清德今赴台達電參訪，並與台達電董事長海英俊、廣達董事長林百里、鴻海副總裁呂芳銘、研華執行董事何春盛，以及協助聯絡舉辦這次座談會的台北市電腦公會理事長、和碩董事長童子賢等，約10家企業代表進行資訊硬體產業交流座談，聽取業者建言。

根據行政院新聞稿，賴院長指出，台灣資訊硬體業者約有1,680家，就業人口20萬人，去（106）年產值3.3兆至3.4兆元新台幣，占貿易出口產值的44％，台灣產量並居全球龍頭位置。

以筆記型電腦而言，台灣約占全球年產量1.6億台當中的8成，桌上型電腦占年產量1億台的5成，平板電腦占年產量1.6億台的4成；而伺服器及工業型電腦，台灣約占全球產量的3成至3成5。

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賴清德院長也表示，行政院以跨部會方式，厚植且解決在人工智慧、基礎建設、互聯網、延攬人才鬆綁上等問題，責無旁貸與業者站在一起，共同面對困難。



經濟部工業局長呂正華會後接受中央社訪問表示，會中先安排各家企業向賴清德介紹公司發展情形，並就公司本身規模及轉型過程，針對政府政策向賴清德提出建議。

而產業界關心的五缺問題，最受資訊硬體產業關注的則是如何軟硬整合，以及軟體人才培育問題。



呂正華說，硬體業者要轉型做雲端等新興應用，需要更多軟硬整合及軟體人才補充的協助。今天就教育體系、科技部在未來AI布局規劃等都有討論，科技部、教育部與經濟部強調，會共同推動台灣AI行動計畫中的人才培育。



針對去年底修法通過的外國專業人才延攬及僱用法，以及其他攬才留才政策，業者也提出相關配套措施建議，希望創造更多留才誘因，政府民間共同合作，完善產業環境。



此外，中央社也引述呂正華表示，從硬體轉向軟體時，必須更重視資安議題，也是今天討論主題之一。行政院目前加速推動「資安產業發展行動計畫」，建立全球資安產業創業基地，以落實總統蔡英文「資安即國安」政策。



至於工業局會前簡報，提到希望業者可以多回台投資設廠，呂正華說，有業者表達回台意願，正在南部尋找適合地點，希望能進駐科學園區等。會中提出土地需求的業者，經濟部與科技部，將就工業區或科學園區等不同需求，分流處理協助。

賴清德院長表示，行政院責無旁貸與業者站在一起，共同面對困難。中央社