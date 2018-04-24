這隻蚊子夭壽大！　展翅竟超過11公分

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）夏日將近，蚊蟲出沒漸漸多了起來。4月23日中國成都「華希昆蟲博物館」宣佈，他們發現了一隻體型超大的蚊子，這隻蚊子翅膀展開後，竟然寬達11.15公分，身體長度將近5公分，可能是目前世界上最大的蚊子！

中國媒體引述成都「華希昆蟲博物館」館長趙力說，這種蚊子叫巨大蚊Holorusiamikado，又稱米卡多大蚊或帝王大蚊，屬於雙翅目Diptera大蚊科Tipulidae巨大蚊屬Holorusia。

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趙力指出，該品種最初發現於日本，由英國昆蟲學家韋斯特伍德（John Obadiah Westwood）在1876年命名，其種名mikado意思是日本天皇。

據《大英百科全書》（Britannica International encyclopedia）記載，巨大蚊是世界最大的大蚊科種類，翅展寬度為8公分，而大蚊科則是蚊子中個體最大的類群。

這隻翅膀展開達11.15公分的巨大蚊，打破了《大英百科全書》的紀錄。牠是於2017年8月，由成都「華希昆蟲博物館」工作人員在青城山採集到的。

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中國媒體報導指出，巨大蚊主要分布於成都平原至2200公尺以下的海拔山區，由於體型大，牠們的飛行能力不強，因此通常是採取著地跳躍似的飛行。

一般人對蚊子的印象就是會把人叮得滿頭包，但其實巨大蚊從不吸血。館方指出，巨大蚊的壽命很短，通常只有幾天，「在這幾天當中，牠們只吃花蜜甚至什麼都不吃」，僅靠幼蟲時期儲存的營養生活。

巨大蚊的腳非常長，如果被捉住，會斷腳求生。部分種類的雌性大蚊，在遇險時還會向遠處射出卵以求自保，距離最遠可達20公分。

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