贈琴牡丹再綻新生命  山中維也納展才藝

尼采曾說：「沒有音樂，生命是沒有價值的。」有著「山中維也納」之稱的新北市牡丹國小秉持著讓孩子從小即能浸沐於音樂的初衷，及「勤耘藝牡田風華載丹青」的校本特色，自103年底文化局「新北藝棧26」進駐牡丹國小，成立「小提琴社團」，希望藉此豐富偏鄉藝文氣息，帶動浪漫的滿山音樂情。

練琴之路篳路藍縷，學校從一開始毫無樂器，到慢慢募集到幾部二手小提琴，孩子按弦的指頭因練習破皮龜裂，都不減持續練琴的決心。在不斷對外參加活動下，社會企業看到了偏鄉的牡丹孩子。今（4/24）台北市大同獅子會的林添松會長帶著獅兄獅姐們的愛心來到學校，為牡丹小提琴社團注入另一股新生命，捐贈樂團基本所需之低音提琴及中提琴數把，山中維也納學校將正式邁向完整樂團的雛形，並特地選在音樂大賽的今天舉行贈琴，饒富深意。

今（4/24）的另一個重頭戲為舉辦第一屆「牡丹盃琴韻聲揚」提琴音樂個人賽，驗收學生辛勤後碩美的果實，並比照音樂比賽高規格，提供獎金鼓勵。

比賽內容分為指定曲與自選曲兩大部分，指定曲為「學生協奏曲第二號第三樂章」。自選曲部分更為精彩，每位學生除拿出絕活外，甚至有幾位孩子憑音感將喜愛曲子音符拼湊出來演奏，在無譜的境界下演奏如「柯南主題曲」、「告白氣球」、「Rwal m of Valov」……等，展現高度自我挑戰勇氣，值得喝采。

今天，孩子將拿著弓弦用小巧的指頭奏出一曲曲動人的音樂，希望藉由提琴個人賽，聆聽到孩子對音樂的自信，欣賞到孩子對音樂的熱情，同時也希望透過社會持續贊助而讓偏鄉弱勢的牡丹孩子，有機會持續展現琴藝，綻放偏鄉孩子「小藝人大夢想」的光芒。