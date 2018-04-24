中華電信5/11開賣Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular)版

中華電信今(24)日宣布Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular)版，將於5月4日中午12點起，於全台50家指定門市同步開放客戶預購；5月11日早上8點起，在全台50家中華電信指定門市及數位門市開賣！Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular)版內建行動通訊功能，能夠隨時隨地透過手錶與親友聯繫。使用前，客戶需先更新iPhone作業系統版本至iOS 11.3以及Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular)版至watchOS 4.3。為幫助客戶更快上手使用，中華電信也將為客戶提供完整的設定教學服務，最優質的產品與行動通信服務，就在中華電信！

新推出One Number服務 Apple Watch Series 3 (GPS+ Cellular)版率先支援

中華電信行動通信分公司陳明仕總經理表示：「中華電信在行動通訊領域不斷力求突破與研發新技術，今日很高興宣布推出全新的One Number (可一號多機使用)服務，只要搭載即將上市的Apple Watch Series 3(GPS + Cellular)版，客戶即能搶先體驗全球首款內建行動通訊功能的智慧手錶，享受不用帶手機，也能打電話、上網、傳收訊息，以及播放音樂的健康生活新型態。」中華電信全新提供的One Number服務，係能讓客戶享有Apple Watch與iPhone手機使用相同門號、相同帳單、共用iPhone門號的通話分鐘數與上網傳輸量。5月11日起至8月31日止，中華電信也開放申辦One Number服務免收首次設定費(原價300元)、以及前6個月月租費免費(原價月付199元)，讓消費者輕鬆體驗豐富行動生活。

推出多重優惠 Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular)版最低0元起

為慶祝Apple Watch Series 3(GPS + Cellular)版上市，中華電信提供多重資費方案超值優惠。包括中華電信客戶獨享單購Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular)版折扣500元。搭配大4G方案指定資費，Apple Watch Series 3(GPS + Cellular)版只要0元起，此外，老客戶續約或行動VIP還可享購機最高折5,000元。

針對已申辦大4G購機方案客戶，還有機會享延長租期6個月購買Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular)版優惠，最高可折價5,000元；同時購買iPhone新機與Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular)版組合，搭配指定租期，除iPhone原有優惠外，Apple Watch Series 3(GPS + Cellular)版更享最高單機折價2,000元優惠。月付1,399元以上，再送FOX+首年免月租優惠，以及持中國信託、台北富邦、玉山商銀、台新銀行、及國泰世華商業銀行等30家銀行信用卡刷卡，即享6期零利率。

只要購買Apple Watch Series 3(GPS + Cellular)版加購Air Pod配件再享9折優惠，持Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 3等舊機換新機，最高再折2,300～4,400元不等之眾多超值好禮，超強優惠陣容，5月4日起快到中華電信全台50家限定門市預購！有關更多中華電信Apple WatchSeries 3 (GPS + Cellular)版預購與指定銷售門市門市、申辦方案資費優惠等訊息，詳情請參閱http://iphone.emome.net/watch.html