新北清水高中響應地球日  與國際生一起用愛終結塑膠

新北市立清水高級中學圖書館響應「世界地球日」，於4月22日在校內舉辦，「世界愛地球─國際交流活動」，邀請板土區八位來自巴西、墨西哥、德國及韓國等地的外籍交換生、三位華僑高中印尼籍僑生與26位校內學生針對今年地球日「終結塑膠」議題，進行一系列整天以英文溝通的交流活動。

活動中，學生全程用英文進行溝通、討論與發表，對許多校內學生而言是一個非常新鮮有趣的經驗。剛開始有些同學比較沉默，但開放熱情的心很快就互相感染，一會兒大家就手舞足蹈熱烈討論互動，同學都覺得收穫滿滿。高三學生邱柏勛談到：「這是第一次使用英文在全球議題上進行討論，雖然剛開始有些生疏，但其實只要用簡單的語句，再搭配肢體語言，就能表達自己的想法，溝通上是沒有問題的。參加這次活動不但了解各國環保的做法，也增加了自己用英文溝通的自信」。

外籍生Mariana表示:「在討論活動中，雖然大家英文並不流利，但依然可以了解到各國環保政策的異同。且下午的實作課程與平常一般台灣常見課程不同，活動中，我們必須根據老師的問題，使用手機或平板搜尋資料，最後各組都發揮各自的創意，以有限材料完成風力發電機的製作、快速移動船體及投射器等成品，最後在回收的帆布上寫下感言，這些都是十分有趣且記憶深刻的，Amazing！」。

清水高中校長鍾雲英表示，全世界正在攜手合作，希望地球永續美好。引進多方的資源，培養良好的世界公民素養，一直是學校發展的重要目標。因此這個活動是由讀者服務組吳思婷組長規劃，結合在地資源，帶領學生關注世界議題，落實國際教育的內涵，培養本校同學具備更寬闊的視野與襟懷，愛自己，愛世界，愛地球。