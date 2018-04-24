市長接見「保德信青少年志工菁英獎」獲獎學子

新北市長朱立倫今(24)日接見榮獲「保德信青少年志工菁英獎」14名新北學子，除肯定他們無私奉獻的精神，也鼓勵更多青少年朋友傾注熱情，以小我之力關懷社會，攜手展現熱心貢獻的影響力。

「保德信青少年志工菁英獎」在台灣已舉辦18年，是全國最大青少年志工表揚平台，本屆共有超過4,000位青少年志工報名參加。其中新北市自學生孫智柔脫穎而出，榮獲最高榮譽「親善大使獎」；福營國中邱紫萱獲全國僅30名的「傑出志工獎」殊榮； 三民高中國中部陳湘婷、大觀國中揭怡婷等12位同學獲「奉獻獎」肯定，皆令人感到讚賞與欽佩。

市長朱立倫表示，近年市府積極推動國高中生服務學習，乃因青少年是國家未來的競爭力所在，盼以紮實長期的品德教育，培養青少年正確價值觀與服務奉獻的精神。新北市首創「佈老志工」、「世代志工」與「校校有童軍」等志願服務政策，發展多元的志工服務團隊，感謝大家不分年齡性別，共同服務社會，貢獻自我力量，期許所有的學子均能秉持奉獻自我精神，發揮更多愛心，讓新北市成為幸福城市！

新北市鼓勵青少年貢獻一己之力，進行多元志願服務，今日公開表揚這些優秀的青少年志工同學，除了讚揚同學們持續不懈的付出，也希冀藉此吸引更多青少年投入志工行列，展現服務影響力。