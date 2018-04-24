2018年春電展中華電信加碼優惠大方送！

「2018春季電腦展」將於4/27至4/30於台北世貿一館登場，中華電信於活動現場提供展場限定優惠：申辦4G方案加碼500元帳單折抵優惠、申裝MOD指定方案加碼送看片金、申辦HiNet光世代300M(含)以上加碼7-11商品卡500元，現場還有超豐富的4G加值服務、HiNet遊戲加速器體驗展示，來中華電信攤位(A620)好康、好玩一次到位！

今年中華電信受邀於春電展現場打造「Hami Wallet行動購物體驗區」，客戶可使用Hami Wallet進行無現金消費，體驗行動支付的便利，現場為鼓勵更換NFC SIM卡，還有機會獲得精美好禮！另外，大會也打造了「美麗生活節-紓壓電影院」，提供MOD高畫質頻道播放，讓消費者體驗美好的影音視覺享受。

2018春電展限定好康！凡於春季電腦展中華電信攤位現場申辦4G購機/單門號方案，加碼贈送帳單折抵金500元，不論是手機、平板、單門號方案，均享優惠。指定購機方案搭配「來電答鈴超值包」或「Hami Video-電視超值包」，更享第一年超值包月租8折，再加碼購機折抵500元。另外，喜愛iPhone系列手機的客戶有福了，現場申辦iPhone加碼贈送「不同凡想」犀牛盾手機殼一個！

手機在手娛樂不可少，現場提供Hami Video、Hami Book、Hami Pass、KKBOX、FOX+、FunPark Watch及Hami Pet服務體驗，更推出指定加值服務年約包，月租費8折及4G客戶加碼再送1GB/月行動上網量，整整送一年！快用最划算的價格，帶走中華電信各項超值好康！

今夏地表最吸睛體育盛事–2018年世界盃足球賽倒數計時中！中華電信MOD平台為台灣地區唯一64場全賽事Live轉播，首度獨家20場4K Live轉播，同時貼心提供多螢收看服務。除了透過MOD享受大螢幕搭配4K超高畫質的視覺盛宴，也可透過MOD APP或Hami Video透過手機與平板收看，精采賽事帶著走，走到哪看到哪，感受魅力無窮的世足熱潮！

中華電信MOD與台灣運彩公司首度攜手，和球迷們一起迎接6月14日將於俄羅斯登場的世界盃足球賽，並推出「裝MOD，買運彩，大獎跟著來」抽獎活動。超狂贈品包含6台賓士、60台中華汽車emoving Shine電動二輪車、30台iPhone X、30台聲寶55吋4K電視等超級大獎，讓您歡樂瘋世足！

凡於展覽期間現場申辦MOD搭配家庭頻道套餐(人氣餐、豪華餐、精選、精選B、特選、優質、好康、超值等頻道套餐)或九大包月服務(電影199、好萊塢199、戲劇199、卡通199、紀實199、霹靂、KKTV、親子199、18+精選包月)，加碼贈送展場限定看片金，快到活動現場搶辦，盡享獨家好康！此外，Hami Video也因應廣大運動迷的需求推出「Hami Video-運動」優惠，只要月繳69元，運動賽事盡收眼底！無論手機、平板、電腦，多螢皆可看，火熱賽事滿載放送，讓您盡情看個夠，享受精彩樂翻天。即日起至2018年9月13日申租Hami Video指定包月付費服務(電視、影劇或運動)，還可抽大獎，活動詳情請參考https://hamivideo.mpublic.net。