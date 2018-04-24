遠離代謝症候群  從每日晨起做起

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）國人105年十大死因中半數與三高(高血壓、高血糖、高血脂)有關，包含心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、腎炎、腎病症候群及腎病變，三高不僅是上述疾病重要的危險因子，也是最容易被民眾忽略的健康警訊。

個案周小姐的父親有著大肚腩，退休後長期窩在家抽菸、喝酒，加上飲食不忌口又不愛運動，周小姐屢勸不聽，直到周爸爸昏倒送醫緊急開刀住進加護病房，才知道因血壓飆高導致腦中風，同時也有心臟病，讓周爸爸悔不當初。這些起因都是缺乏健康識能又忽略疾病警訊及健康檢測的重要性，讓無聲慢性病影響身體健康。

105年國民健康署成人預防保健40歲以上有血壓偏高(收縮壓≧130mmHg，舒張壓≧85mmHg)、腰圍粗分別高達55.9%、44.7%，由於血壓高、腰圍過粗、飯前血糖高、三酸甘油酯高、高密度膽固醇偏低5項指標，有任一項者就是代謝症候群的高危險群，而患有代謝症候群的人未來得到「心臟病及腦中風」、「高血壓」的機率是一般健康民眾的2、3倍。

建議40歲以上高危險族群應改善生活型態，養成每日量血壓的習慣、控制腰圍及體重。國民健康署署長王英偉呼籲，養成天天10分鐘量血壓、腰圍及體重是最簡易的自我健康管理方法，即可守護自己和家人的健康。只要利用每天早晨起床後的10分鐘進行量測，就能獲知健康上是否出現警訊，進而採取適宜的健康飲食、規律運動來預防肥胖、並依據醫囑服藥控制高血壓來減少健康傷害。

除此之外，善用成人預防保健服務早期發現三高慢性病，即早控制及治療，也可用社區血壓站定期量測血壓，採行健康飲食(低油、低糖、低鹽及高纖)、拒菸酒、適度運動，多管齊下實行健康生活，讓未來享有良好健康生活品質，更遠離代謝症候群的威脅。