南島文化交流工坊臺東開跑　關島講師以椰子和台灣搏感情

（臺灣英文新聞／藝文組 綜合報導）國立臺灣史前文化博物館今（24）日起舉行為期八天七夜的「世界南島文化交流工作坊」，今年的工作坊以椰子樹為主題，邀請三位來自關島查莫洛族（Chamorro）的講師，將與學員在美食料理及手工編織領域上互相激盪交流。

『「Together in Taitung」世界南島文化交流工作坊：Mother tree 椰子樹從植物到食物』工作坊，今日起在臺東都歷部落登場，主辦單位在開幕典禮上，透過傳統祈福儀式，告知管理土地、人與祖先的生命之神，並祈求活動順利圓滿。

國立臺灣史前文化博物館舉辦「世界南島文化交流工作坊」，三位來自關島的講師透過當地祈福儀式為本次交流揭開序幕（照片來源：文化部提供）

來自關島的三位查莫洛文化保存暨藝術工作者約瑟夫（Joseph Blas Viloria）、雷蒙（Raymond Blas Viloria），以及約瑟夫・富蘭克林（Joseph Franklin Quitugua Babauta）也透過關島當地的傳統祈福儀式，替臺、關兩島的文化交流揭開序幕。

文化部表示，此次三位講師以椰子樹為主題，結合當地食材舉行料理教學與編織創作等活動，使參加學員能更加認識查莫洛文化。

提及查莫洛文化與臺灣的淵源，約瑟夫表示，過去30多年間，有愈來愈多人開始瞭解、研究查莫洛文化。而根據人類學家探討查莫洛人的起源，不論是語言學、遺傳學（DNA），或是拉皮塔（Lapita）史前太平洋文化研究等，都認為查莫洛人的祖先可能源自於臺灣。

約瑟夫・富蘭克林則表示，「我要在這幾天內好好的跟你們分享所有我知道的椰子知識。」

約瑟夫・富蘭克林指出，在關島，病蟲害正嚴重地摧毀島上的椰子，臺灣則沒有這樣的問題，「所以希望你們可以學到我們的經驗跟累積的文化知識，讓你們可以用來保護你們的椰子樹，而且可以好好的運用他們。」

協辦單位卡塔文化工作室的林秀慧則表示，三位關島講師希望參與的學員不僅是理解椰子樹如何使用，更希望藉由椰子，讓學員近一步瞭解查莫洛族的文化樣貌，包含環境生態和美學素養等。

林秀慧指出，「藉由這次的工作坊，我們將更謙卑地學習查莫洛文化。包含整體環境氛圍、課程設計和材料組合，以及執行的過程，這些都是文化現場的感受體驗，也是最深刻的記憶。」

根據文化部，工作坊在24至28日的上午將舉行椰子料理教學，下午則安排椰葉編織課程。此外，學員們26日將前往都歷海邊進行海洋教學與採集體驗，也會協助搭建查莫洛族的傳統地窯爐，並實地烹煮料理。

國立臺灣史前文化博物館舉辦「世界南島文化交流工作坊」，講師示範如何處理椰子（照片來源：文化部提供）