疾管署：即日起麻疹疫苗不再開放民眾施打

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）全台麻疹疫苗短短3天施打約一萬劑，疾管署今（24）日宣布，即日起不再開放民眾到醫院接種麻疹疫苗，未來將分為四波開放施打，首波開放桃機工作人員、北北桃醫學中心急診醫護人員接種。藥廠今日也發新聞稿宣布暫停出貨，由疾管署政策調度疫苗。

近日許多民眾一窩蜂湧至醫院接麻疹疫苗，導致疫苗數量告急。根據衛生福利部疾病管制署統計，全台自費麻疹疫苗22日仍有3萬劑，23日降至2.6萬劑，截至今天僅剩約2萬劑。

疾管署副署長莊人祥說，早年麻疹曾在台灣造成大流行，因此40歲以上的民眾多有抵抗力，而20至40歲的民眾在小時候都打過2劑麻疹疫苗，雖然保護力會隨時間減弱，但血清檢驗結果顯示，20至40歲族群仍有7至8成體內有麻疹抗體，因此民眾無需恐慌。

莊人祥指出，台灣每年有超過上千萬人出國，其中不乏到麻疹流行地區旅遊，過去每年也只接種約4萬劑麻疹疫苗，但境外移入的麻疹個案仍停留在個位數，代表感染機率並不高。

莊人祥說，考量疫苗數量有限，將分為四波開放施打，第一波是台北市、新北市、桃園市醫學中心的急診醫護人員以及桃園機場工作人員；第二波為全台醫學中心急診醫護人員；第三波、四波將陸續開放其他科別的醫護人員施打，未來等到疫苗數量足夠，才會開放一般民眾接種。

台大醫院內科部主治醫師陳宜君強調，民眾如果擔心沒有麻疹抗體，可以到醫院進行檢驗，她強調，全球疫苗產能有限，在疫情延燒的時刻，民眾應把疫苗給需要的人，不只是保護醫護人員，更是保護他們照顧的病人。