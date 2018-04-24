【雄風再現】台裔名醫領軍　美完成全球首例陰莖陰囊移植手術

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）由台裔名醫李為平（W.P. Andrew Lee）領導的美國約翰霍普金斯大學醫療團隊，日前完成全球首例陰莖與陰囊移植手術。

英國廣播公司BBC報導，這起手術是在3月26日進行，有11名外科醫師參與，歷時14小時。醫療小組將一名捐贈者的陰莖、陰囊與部分腹壁，成功移植到一名美國傷兵身上。這名軍人因為派駐阿富汗期間遇襲被炸傷，如今可望恢復正常性功能。



BBC報導指出，這是全球首例移植完整陰莖、陰囊及附近腹部區域的手術。醫師表示，基於倫理因素，他們沒有移植具生產精子功能的睪丸。

接受手術的軍人預計本周出院。他不希望公開身份，但透過約翰霍普金斯大學發表聲明說：「手術後醒來時，我終於覺得自己比較正常了，好像完全沒受過傷一樣。」



擔任約翰霍普金斯大學整型與重建科主任的李為平在記者會中表示，許多截肢、殘障的傷兵，外人可明顯看出創傷，但「有些戰爭創傷是隱性的，所造成的影響他人無法看見」。

李為平表示，生殖器官受創就是「沒說出口的戰爭創傷」。醫療小組對於這名傷兵的泌尿系統及性功能恢復正常，相當樂觀。希望他日後可以過正常人般的生活。同時也希望日後約翰霍普金斯大學附設醫院，可以幫助更多類似的病患。

據報導李為平(Andrew Lee)過去住過台北市、曾在復興小學讀書，15歲離開台灣赴美求學，專精手部移植，曾任美國手部外科醫學會理事長。