(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)駐日美軍在今（24）日，又傳出飛機緊急降落意外。

《共同社》報導，日本航空自衛隊築城基地表示，在當地時間今日上午11點左右，美軍一架F35戰機，在該基地實施緊急降落，無傳出有人傷亡及火災。美軍方面目前尚未説明事故原因，以及該飛機的詳細所屬單位，但報導表示，可能是機體除了某些故障，導致必須快速返回地面。

近來駐日美軍飛機事故頻傳，且有時處理態度不甚理想，導致部分日本民衆相當不滿。

4月20日上午，隸屬青森縣美軍三澤基地的一架F16戰機，在起飛不久後，由於引擎故障，被迫在空中，將兩個油缸分離丟棄。油缸因此掉落於基地附近的小川原湖中，但目前未傳出人員因此傷亡。之後，該F16立刻折返基地。

日本《NHK》報導，日本防衛大臣小野寺五典，在今日告訴記者，自衛隊應青森縣知事請求，派遣了5名海上自衛隊隊員，以及一艘爆炸品處理船，前去善後。小野寺表示，本次事件理應由美軍處理後續問題，但美軍表示恐有困難，因此決定責成自衛隊，前往小川原湖回收殘骸，以及防止油污擴散。

F16戰機示意圖，並非當事飛機（翻攝自維基百科）

而在美軍基地密度全日本最高的沖繩縣，民衆對此感覺更是深刻。

日本《朝日新聞》報導，去年（2017）11月在沖繩那霸市，傳出美國駐日軍人酒駕撞死人的意外。警方逮捕了肇事的美國海軍陸戰隊隊員詹姆士馬克林，而他也承認自己酒駕。對此，美軍司令部表示：「如果我國軍人無法遵守紀律的話，將會傷害到基地和駐在地社會間的情誼，導致我軍無法完成防衛日本的任務」，並且說「我向當地居民保證，我們美軍會是各位的好鄰居。我很感謝各位平日的幫忙。」

但此話才出沒多久，根據《琉球新報》號外，在次月13日上午，美軍CH53直升機玻璃框，從空中掉落在沖繩「普天間第二小學」操場。根據沖繩縣政府確認結果，有一名國小四年級學童，因玻璃框掉落時產生的風壓而導致擦傷。

沖繩美軍直升機示意圖（美聯社）

而到了今年，在1月8日下午，《琉球新報》又發出快報，沖繩縣警察本部接獲消息，指出今（8）日下午，在沖繩縣讀谷村海岸附近，疑似有美國軍方直升機緊急降落。雖然目前尚未傳出有人員傷亡，但警方仍將進行進一步調查。

美軍接二連三的出包，也讓沖繩縣民相當不滿，縣議會甚至通過決議案，譴責沖繩美軍。

「抗議決議」中回顧，1月6日，隸屬沖繩縣普天間美軍飛行場的UH1Y直升機，在該縣海岸墜落。文中指出，墜落地點十分接近當地居民和漁民聚集場所，且附近甚至有民宅和儲油設施。而在兩天後，另一架直升機在一廢棄物處理厰緊急降落。決議指控，由於降落地點靠近民宅和大型觀光旅館，因此給當地居民和觀光客，帶來相當大的不安和恐懼，誠然是「極爲異常之狀況」，並指出當地人民對美軍的不信任感及憤怒，正不斷升高，甚至開始出現聲音，要求美國海軍陸戰隊撤離沖繩。

駐日美軍再度出包 Ｆ35在福岡縣基地緊急降落

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