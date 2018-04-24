518國際博物館日開跑　各縣市博物館共襄盛舉

(台灣英文新聞/ 黃慧瑜 臺北綜合報導​) 國際博物館協會（ICOM）於1977年在法國巴黎發起，將每年的5月18日訂為國際博物館日，從此518國際博物館日成為全球性博物館界的盛事。今年，中華民國博物館學會與文化部合作推出台灣518國際博物館日串聯計畫，邀請全臺各地博物館、美術館、地方文化館等以「主題活動」及「響應行動」為雙主軸進行活動徵集。

「主題活動」配合國際博物館協會2018年主題「超連結博物館：新方法，新公眾」（Hyperconnected museums: New approaches, new publics），主要呈現我國博物館在互相連結的全球網路趨勢下，研發不同方法活化館藏、藉由創新的手法來詮釋和展示館藏以吸引及服務新觀眾，同時關注地方社區與當中多元的群體；並與少數族群、原住民及地方機構攜手合作相關展覽及推廣活動訊息。

「響應行動」則集結全台各縣市博物館所為518國際博物館日提供的優惠，如5月18日至20日連續三日免費入館或優惠入館價、舉辦特別活動、導覽、演講等，邀請民眾提早安排周末計畫，在放鬆的心情中感受518國際博物館日的藝文饗宴。

更多活動詳情及優惠更新訊息請上中華民國博物館學會官網（http://www.cam.org.tw/）、518國際博物館日臉書粉絲團（https://www.facebook.com/518museumday/）。