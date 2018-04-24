把握3原則 飲食也可以「低碳」愛地球

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）人類為了經濟發展，長期過度開發森林、雨林，快速發展重工業等，導致地球被破壞，嚴重耗竭、氣候異常，身為地球的公民，我們應該飲水思源，愛護地球從自身和日常做起，為了友善對待居住的環境，近年來興起「低碳飲食」，不僅守護地球，也兼顧自己和家人的飲食健康。

依據國民健康署106年健康促進業務推動現況與成果調查（HPSS）結果顯示，18歲以上成人每日攝取「3蔬2果」比率僅達13.8%（男性10.5%，女性17%），雖較105年略為上升（105年達12.9%；男性9.4%，女性16.3%），但國人蔬果仍普遍攝取不足，這也會導致營養不均衡。

國民健康署呼籲民眾掌握「挑當季、多蔬果；少加工、選在地；吃適量、選多樣」的三大低碳飲食選購原則，來增加當季、在地的蔬果攝取，以減少碳排放量，不但增進健康也環保：

1. 挑當季、多蔬果：建議民眾每天應至少攝取3份蔬菜（1份蔬菜煮熟後約半碗）及2份水果（1份為切塊水果約大半碗－1碗），多選擇當季新鮮蔬果，例如我國4到5月份盛產的茄子、大番茄、胡瓜、絲瓜、大蒜、蘆筍、空心菜、莧菜等蔬菜，香蕉、鳳梨、楊桃、芒果、蓮霧、枇杷、西瓜等水果。蔬果含豐富的維生素、礦物質及膳食纖維，可促進腸道蠕動、增加飽足感。而在產季收成的蔬菜和水果可以大幅減少農藥及肥料的使用量，同時也能避免冷藏、加工保存的機會。水果應盡量洗乾淨連果皮一起吃，可以攝取到更多的膳食纖維，也減少廢棄物的產生。

2. 少加工、選在地：建議選擇新鮮食材取代加工產品，直接食用原態的蔬菜及水果，避免蜜餞果乾等加工製品，不但能保留完整的營養，並減少添加糖的攝取。另外，產地距離愈遠，交通運輸所產生的碳排放也愈高，長程運輸同時也提高食材被添加防腐劑的風險，因此選在地食材有助於減少對人體健康及環境的衝擊。

3. 吃適量、選多樣：建議民眾遵守「每日飲食指南」之建議，依據個人身高體重及生活活動強度查出自己的熱量需求，均衡且適量攝取六大類食物，維持理想體重。六大類食物中，也宜有多樣化的選擇，像是橙紅色蔬果富含胡蘿蔔素及花青素，深綠、黃色蔬果則含維生素 A、C 及礦物質鐵、鈣。藉由選擇多樣且攝取適量的蔬果，均衡攝取多元營養素。