(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)日本媒體發佈快報，表示在野黨日本「民進黨」，與希望之黨，終於談好新黨名了。

《產經新聞》報導，預計合併的日本「民進黨」和希望之黨的幹部，在今（24）日下午，於國會内舉行會談，並確認合併後的新黨，叫做「國民民主黨」。

日本「民進黨」黨魁大塚耕平和希望之黨黨魁玉木雄一郎（圖片來源：翻攝網路）

兩黨合併後的黨名，曾引起内部人士討論和關注。

日本《產經新聞》日前，報導，兩黨黨内仍有大量議員，希望以民主黨做為新黨名，但由於黨名可能和立憲民主黨重復，且該黨也暗示不希望「民進黨」和希望之黨，以民主黨之名合併，因此在兩黨高層在昨（15）日確定，不以民主黨做為新黨名。

根據報導，「民進黨」幹部表示，如果叫「民主和平黨」或是「國民民主黨」的話，簡稱就分別可以是「民和黨」及「國民黨」，以避開民主黨三個字。

另外，媒體曾報導，對於合併一事，不是所有人都贊同。

根據《NHK》，希望之黨内，有5位參議員，要求分黨，且前環境大臣細野豪志，也已表明不會參加新黨。而民進黨内則有人表示，現在在野黨要做的事，應該是全力質詢自民黨，要求安倍好好説明森友學院，和伊拉克日報問題，而不是創建新黨。因此，《NHK》分析，究竟會有多少國會議員參與新黨，恐怕還是未知數。

而對於新黨對日本政治版圖影響，《日本經濟新聞》日前分析，目前最大在野黨立憲民主黨，在衆院共有54名議員，而民進黨只有12名，不過加上希望之黨後，則可來到63名，有潛力超越立憲民主黨。不過和《NHK》相同，《日本經濟新聞》也懷疑，到最後可能不會所有人都加入新黨，因此強調立憲民主黨第一大野黨的地位，會不會被取代，可能還有待觀察。

日本新在野黨黨名定案 叫「國民民主黨」

​相關新聞：

日本政府近日醜聞頻傳 安倍致歉矢言改善