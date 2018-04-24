抱錯嬰孩 俄富家千金淪孤女

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）抱錯孩子導致富家千金淪為貧女？如此灑狗血的連續劇劇情，竟在俄國真實上演。

英國鏡報報導，今年72歲的俄國女性若雅（Zoya Tuganova），30年前在車里雅賓斯克（Chelyabinsk）一所醫院誕下女嬰，不料由於醫院疏失，她抱回家的女兒卡蒂雅（Katya）並非親生，她雖發覺有異而向醫院反應，卻被指精神異常，只好將錯就錯，在命運的捉弄下，兩名女嬰的人生有如天堂與地獄。

若雅是一名鐵路公務員，家境富裕，女兒卡蒂雅也因此獲得良好教育，接下母親衣缽，如今在俄國鐵路公司擔任管理職。然而，若雅的親生女兒露西亞（Lucia）卻命運乖舛，一生坎坷。

被抱回貧窮家庭的她，因膚色白皙，父親懷疑其母與村民有染，憤而殺了該村民，因謀殺罪鋃鐺入獄。母親不堪流言蜚語，鎮日酗酒，最後也落了個死亡的悲慘結局，留下露西亞與兩名手足，因無人照料，被迫上街乞食，姊弟三人最終被送進了孤兒院。如今露西亞育有三名子女，但丈夫無穩定工作，她也工作無著。

若雅一狀告上法院，才揭露了這樁荒謬悲劇，但時隔已久，由於缺乏相關事證，法院僅判卡蒂雅及露西亞二人各100萬盧布、相當於台幣48萬元的微薄補償。

錯誤人生不能重寫，陰錯陽差成了富家女的卡蒂雅大嘆，「若在原生家庭生長，她不可能活得下來。」