邪靈附身事件暴增 梵諦岡開課招驅魔師新血

（台灣英文新聞 / 黃慧瑜 綜合外電報導）因應全球逐日攀生的惡靈附身事件以及驅魔需求，會員包括全球超過200個天主教、聖公會和東正教教會的梵諦岡的國際驅魔協會指出，近日的惡靈附身事件是為「教牧紅色警戒」，但能夠負責驅魔儀式的牧師神父並不多，梵諦岡教會將在近日舉行更多的驅魔訓練課程。

根據一名西西里牧師表示，義大利地區邪靈附身事件今年已達到去年的三倍，總計共50萬起，另一名愛爾蘭牧師也指出，目前驅魔儀式的需求量已達到「迅速飆漲」的地步。

去年，英國公共神學智庫Theos指出，驅魔眼然成為英國蓬勃發展的產業之一，尤其以五旬節使徒信仰教會（Pentecostal Church of Apostolic Faith，簡稱PCAF）為大宗。

教廷指出，為了應付需求，於四月底在羅馬里賈納神學院神學院舉辦驅魔課程，授課內容將重點針對驅魔以及解放禱告，一種常用於邪靈附身的驅魔禱詞。

授課講師之一的凱撒（Cesare Truqui）教授對梵諦岡日報表示：「和邪靈的戰爭自世界被創造就開始，這場戰爭註定持續到世界終結，但我們目前正經歷一個關鍵時期，許多基督徒已經不相信惡魔的存在，驅魔師也越來越少，更沒有年輕人想學習這個解放靈魂的技術。」

然而，外界認為這些驅魔儀式，可能遭濫用，甚至演變成為壓迫LGBT及精神疾病患者的手段，因某些保守教會認為，LGBT的性取向及精神疾病患者為撒旦附身的結果。