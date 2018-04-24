老爺大酒店寵愛母親 幸福溫馨五月天  

有多久沒有讓媽媽放下手邊的家事，好好品嚐一道道美食在味蕾上跳躍的幸福。台北老爺在母親節期間推出餐飲優惠專案，讓每位媽媽都能好好享受在飯店裡的優閒時光以及主廚準備的精緻美饌佳餚，將心意傳遞給每年最辛勞偉大的母親。



異國料理•美食饗宴

Le Café咖啡廳結合各國特色，不論中西的各式餐點都力求製作完美，在開放式的料理廚房裡無論是爐烤牛肉、各式海鮮、生魚片，每一樣都精緻美味。此外更提供老爺酒店最為知名的人氣招牌甜點，包含著名的夏威夷果仁蛋糕、老爺起司蛋糕及布丁麵包等。母親節期間每人午晚餐時段只要NT$1,200，即可品嚐Le Café咖啡廳的美味佳餚。



日式傳統•旬味之美

純日式風格的中山日本料理廳，主廚嚴選新鮮當令食材，依季節變換巧妙入菜，展現獨特的創意風味。此次套餐包含主菜、烤物、炸物、煮物及壽司等共有10道料理。搭配上菜色中的日本明蝦、季節時魚。保證讓喜愛海鮮的媽媽讚不絕口，母親節就來體驗日式尊榮服務與烹飪之美。



山珍海味•主廚精選

明宮主廚以精湛廚藝演繹粵菜精隨，呈獻經典粵式名菜及道地港式點心。母親節明宮主廚特地推出「幸福媽咪」精選菜單，犒賞媽媽一年來的辛勞。「幸福媽咪」精選菜單因應小家庭的需求，貼心推出六人份與10人份方案。

歐亞混搭•起司莓果雙享受

老爺酒店烘培坊在母親節期間除了各式經典蛋糕皆有販售外，今年更推出兩款限量主打母親節蛋糕：「綻放」與「櫻桃巧克力」，象徵寵愛母親的心如巧克力般甜蜜綻放。「綻放」蛋糕以杏仁蛋糕為底，內餡選用法國覆盆子果泥、北美櫻桃乾做為慕斯基底，純天然無添加素材呈現出甜美的粉色，再搭上瑞士杏桃果泥與榛果脆片，酸甜滑嫩的口感及特殊香氣，讓人回味再三。「巧克力櫻桃」以瑞士頂級CARMA黑天使巧克力打造襯底，結合焦糖醬加北美櫻桃乾、北海道乳酪慕斯、巧克力榛果脆片，最後外層佐以巧克力甘納許包裹，整體口感滑順濃郁更有豐富層次感，寵愛巧克力控的媽咪。