「漢光演習」實兵實彈6.4舉行　 模擬近期台海軍情實況

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）國防部今(24)日宣布，國軍漢光34號「電腦輔助指揮所演習（兵棋推演）」將於4月30日至5月4日舉行；另於6月4日至8日實兵實彈演練，其中包括「仿真實戰」，亦即模擬近期台海的軍情實況。



國防部上午舉辦記者會，宣布今年兵棋推演及實兵實彈演練時間。屆時將由台灣三軍扮演紅、藍兩軍模擬對抗。



中央社引述作戰及計畫次長室聯合作戰處處長、葉國輝少將說，電腦輔助指揮所演習部分，特色為「結合整體防衛構想演練」及「強化聯合作戰能力」。不同以往地方在於，以驗證固安作戰計畫適切性為主軸，不將勝負成敗作為演習執行成效。



實兵實彈演練部分共有5項特點，包括「仿真實戰作為」、「整合全民動力」、「強化後備戰力」、「指管通信中斷備援」及「結合萬安演習」。



仿真實戰部分，為符合戰場實況，在台灣所屬海、空域及北、中、南部地區，採「仿真」、「實彈」、「實戰」模式，執行連續24小時晝夜實兵對抗演練。



報導引述知情官員說，仿真實戰用意在「模擬今年軍情狀況」，模擬兩岸不對稱軍力下，台灣該如何找出致勝關鍵，也因此首度將民間的後備能量納入漢光演習項目。



他直言，兩岸軍力資源懸殊，過去傳統思維「殲滅敵人」必須改變，因此「迫使敵人奪台任務失敗」，將成為未來台灣建軍方向。



此外，過往演練是將飛彈「射擊出去」；但今年為因應不對稱作戰，著重於「飛彈射擊的目的」，用意在訓練指揮決策及參謀計畫能力，也不會有勝負之分。

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據了解，這次漢光演習初步分為4大課目，分別為「海空聯合作戰」、「北部反登陸作戰」、「南部反登陸作戰」及「中部聯合反空（機）降作戰」。



海空聯合作戰部分，為模擬共軍自台灣海峽以不同方式進攻台灣，但因在台灣海峽實施實彈射擊較為敏感，因此演練地點選定為高雄及屏東、台東及屏東兩側的外海。



反登陸作戰部分，演練之初在台灣西部沿岸進行非實彈的「戰術對抗」，模擬共軍自濱海登陸的應變狀況，隨後再各自轉往北部新竹湖口北測中心、屏東恆春三軍聯訓基地進行實彈射擊訓練。



中部聯合反空（機）降作戰部分，則為漢光演習重點項目，這次將開放媒體跟訪，除了模擬共軍空降清泉崗機場的反制能力外，也首次動員民間營造廠、中華電信等後備能量投入戰損復舊，並動用民間無人機進行偵查。