漢光演習首納後備能量　無人機及中華電信參與

軍方知情人士以今年2.6花蓮大地震為例，說明後備如何支援前線。當時強震後由於雲門翠堤(圖)呈傾斜狀、面臨倒塌危機，後備指揮部立刻透過後備名單找到營建業者，運來11支鋼梁支撐大樓，讓後續救援更加順利。圖為搜救人員2月11日上午撤出雲門翠堤大樓，並在大樓旁鞠躬向罹難者致哀。中央社資料照片

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）國軍漢光34號實兵實彈演習6月4日登場。國防部今(24）日指出，有別過往，這次民間營造廠、中華電信、民間無人機等後備能量將首次參與，模擬清泉崗基地跑道、通訊等設施的戰損修復。



國軍漢光34號「電腦輔助指揮所演習（兵棋推演）」4月30日至5月4日舉行；並於6月4日至8日進行實兵實彈演練。知情人士指出，初步分為4大課目，分別為「海空聯合作戰」、「北部反登陸作戰」、「南部反登陸作戰」及「中部聯合反空（機）降作戰」。



知情人士表示，這次在「中部聯合反空（機）降作戰」課目上，除了模擬共軍空降清泉崗機場的反制能力外，首度將民間後備能量納入演練範圍。包括「無人機UAV偵蒐」、「跑（滑）道搶修」、「指管通信中斷備援」、「強化後備戰力」、「結合萬安演習」。



作戰及計畫參謀次長室聯合作戰處處長、葉國輝少將指出，將徵召清泉崗附近營造廠的全廠機具、操作人員納入軍編，實施機場跑（滑）道搶修；並整合民間資通能量，運用民營電信公司的基地台維持指管暢通，藉民用型戰術APP建立作戰共同圖像，靈活調動部署。



葉國輝表示，這次也首次將國內科技公司的民用無人機、航控人員，納入陸軍部隊協力作戰，執行戰場偵蒐、目標標定、效果監視等戰術行動。

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中央社引述知情人士指出，台灣的不對稱作戰思維，必須注重「機動」。除了戰力的機動，由於軍用設備容易成為攻擊目標，如何充分運用民間後備資源，在最快時間投入戰場、協助前線作戰，以台灣目前現況更顯重要。而中華電信也扮演「民間資通能量」角色參與演習，出動行動基地台車輛，機動支援及部署。



他以花蓮大地震為例，地震發生後幾個小時，由於雲門翠堤大樓呈傾斜狀、面臨倒塌危機，當時後備指揮部立刻透過後備名單找到營建業者，運來11支鋼梁支撐大樓，成功讓後續救援更加順利，這就是後備支援前線的好例子。



國防部官員也透露，若這次後備人員在漢光演習的成效不錯，不排除明年開始，正式納入演訓項目。