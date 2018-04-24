(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)南韓總統文在寅在昨（23）日，正式確認會在文金會時，向北韓方面提到廢核的問題，並強調只要金正恩願意配合，就會許北韓一個明亮的未來。

南韓《朝鮮日報》報導，文在寅在昨日表示，外界期待北韓以更快的速度，邁向非核的目標，並提到川普相當滿意，金正恩中止核武和導彈實驗的決定，且日本、中國和俄羅斯，也對此事感到歡迎。

報導指出，文在寅希望協助北韓先確認大方向，以利在最快5月底將舉行的川金會中，與美方正式確認非核化的目標。《朝鮮日報》回顧，在2000年和2007年的南北高峰會中，金正日都強調核武器只跟美國談，南韓無權過問，而拒絕進行任何説明。但在本次高峰會中，南韓總統府將「朝鮮半島非核化」，當做最重要議題，甚至優先於「朝鮮半島和平體制」和「改善南北關係」，並強調如果不解決核武器問題，那麽將和平體制和南北關係，恐怕也只會是一場空談。

然而，根據《朝鮮日報》，美國已經有人懷疑，北韓會不會用「凍結陷阱」（동결의 덫，freeze trap），也就是僅僅中止核試驗，卻不放棄既有核武器，來欺騙文在寅和川普。如果北韓真的出「凍結陷阱」這張牌，或許可以向外界營造金正恩已經妥協的表象，但實際上的核武威脅，卻絲毫沒有減少。因此，文金會和川金會的重點，似乎會是北韓會不會接受國際社會查察，以確定其廢核進程確實執行。

文在寅：北韓不廢核 就甭談兩韓和平

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