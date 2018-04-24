蔡英文：8月將公布首份「國家反貪腐報告」

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文今（24）日接見中美洲邦交國訪團時表示，政府將公布第一份「國家反貪腐報告」，藉以讓世界看見臺灣落實廉能政府。

蔡總統今日會見來自瓜地馬拉、貝里斯、尼加拉瓜、宏都拉斯，以及多明尼加等友邦廉政機關首長組成的「中美洲邦交國處理廉政事務機關首長及官員訪問團」，席間表示，依據「國際透明組織」去（2017）年公布的清廉印象指數（Corruption Perceptions Index），臺灣在全球180個國家及地區中排名第29名，這是過去10年來的最佳成績。

蔡總統強調政府不會「因此鬆懈」，並指出今年8月，將公布第一份「國家反貪腐報告」，並邀請國際專家學者參與審查，「我們會讓世界看見，臺灣落實廉能政府的執行力。」

蔡總統也表示，一個國家投資環境的好壞與清廉程度密切相關，而臺灣持續從廉政面向著手，目的也是為了提昇臺灣投資環境的吸引力。

提及近年來臺灣與宏都拉斯、瓜地馬拉等中美洲友邦相繼簽署「司法合作協定」或「警政合作協定」，蔡總統表示，相信透過這些協定，臺灣與中美洲國家能針對廉政工作展開更多交流。

蔡總統也強調，近兩年來在臺灣推行的司法改革，為的是要「讓司法回歸屬於人民的司法」，建立能保障人權、能受到人民信任、同時便於人民使用的司法制度。

最後，蔡總統表示，上任迄今已兩度拜訪中美洲，秉持「踏實外交，互惠互助」原則，期盼臺灣經驗可以跟友邦國家的經驗互相對話，並且一起追求進步。