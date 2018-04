金正恩真的要放棄核試？核試場其實還可運作

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)最近北韓不斷對外界示好,金正恩甚至答應會終止核武和洲際導彈實驗,以及關閉核子試驗場,讓川普得意洋洋,在推特上宣示自己外交政策的成功。然而,美國北韓情勢網站《38 North》卻指出,北韓的核子試驗場,其實還完全可以運作,警告一切未來可能都還有變數。

《38 North》在當地時間昨(23)日,發佈的分析文章,表示他們查證,北韓豊溪里(풍계리,Punggye-ri)核子試驗場,完全還在運作狀態。

Despite the claims by some, there is no evidence that Punggye-ri, the #DPRK's nuclear test site, has become unusable for testinghttps://t.co/A1d2hHWbNc