(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)最近北韓不斷對外界示好，金正恩甚至答應會終止核武和洲際導彈實驗，以及關閉核子試驗場，讓川普得意洋洋，在推特上宣示自己外交政策的成功。然而，美國北韓情勢網站《38 North》卻指出，北韓的核子試驗場，其實還完全可以運作，警告一切未來可能都還有變數。

《38 North》在當地時間昨（23）日，發佈的分析文章，表示他們查證，北韓豊溪里（풍계리，Punggye-ri）核子試驗場，完全還在運作狀態。

Despite the claims by some, there is no evidence that Punggye-ri, the #DPRK's nuclear test site, has become unusable for testinghttps://t.co/A1d2hHWbNc — 38 North (@38NorthNK) 2018年4月23日

《38 North》在推特的文章。文章内聯結為新聞稿（英文）。

文章指出，雖然豊溪里核子試驗場北側的設施，已被棄用，但試驗場西側，卻在今（2018）年3月，突然多出了新隧道。該隧道的規模，在3月中開始縮小，但目前仍存在，因此《38 North》推測，北韓可能已經完成新工程，準備進行新的核試驗，或是單純是爲了降低緊張關係，而停止繼續興建工程。另外，文章分析，雖然在豊溪里南側隧道出入的人員車輛，和過往相比有明顯減少，但仍適合進行核試驗。

最後，文章做出結論，認爲無證據顯示豊溪里核子試驗場已失去核試驗能力，因此未來北韓還會不會進行核試驗，或將取決於金正恩是否正式與國際社會點頭，並提供可驗證方法證明自己不再進行試驗。

金正恩真的要放棄核試？核試場其實還可運作

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