WHA報名倒數2週仍未收到邀請函　外交部稱「不樂觀」

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）第71屆世界衛生大會（(World Health Assembly，WHA）將於5月21日召開，網路報名時間進入倒數2週，我國迄未收到邀請函，官員也坦言「不樂觀」。

《自由》引述外交部國際組織司長徐佩勇，今(24）日出席外交部例會時表示，目前已有超過一半友邦向世衛組織（WHO）提案，要求把邀請台灣以觀察員身分參與WHA，列入議程。

WHA預定於今年5月21日至26日，在瑞士日內瓦召開。我國去年未獲邀出席，前年(2016年)在我政權交替之際，WHO則是遲至網路報名截止期限前最後一個星期五，才寄出邀請函。

今年WHA網路報名時間為4月9日至5月7日，WHO在4月初就發出節略(外交文書的一種），通知WHO各會員國有關WHA開會時程，與網路報名時間。

據我方了解，從4月上旬就有WHA觀察員陸續收到邀請函。《自由》引述徐佩勇說，理論上我方可以等待到5月7日前，但WHO到目前為止沒有向我發出邀請函，「真的不是那麼樂觀」

此外，為爭取國際爭取支持台灣參與WHA，外交部推出微電影、醫療貢獻網站與「Health for all - Taiwan can help」主視覺。其中，台灣醫療微電影「阿巒的作文課」以台灣協助越南小女孩的真實案例為主題，統計至昨(23）日上午，已觸及629萬人次，瀏覽量達553萬3796人次觀看，85％是國外人士。

徐佩勇說，美國國務院東亞局、日本台灣交流協會與德國在台協會，都在社群媒體上分享這個故事，他也鼓勵國人多多分享，希望讓更多人看到這部片子，「今年希望衝破1000萬人次」，廣為宣傳台灣醫療衛生實力和愛心。

中央社報導引述國際組織司司長徐佩勇說，WHO受到很大的壓力，壓力來源，大家都很清楚。



徐佩勇指出，雖然今年報名期限到5月7日，但根據前例，是可以做出彈性調整；2年前（指2016年），線上報名期限是5月9日，但給台灣的邀請函直到5月6日才發出，後來經過特殊方式安排，台灣得以完成報名程序，參加當年的WHA。



雖然今年台灣參與WHA情況不樂觀，但政府仍透過各種方式持續爭取，包括洽請友邦與理念相近國家的協助與支持。



中央社引述徐佩勇說，有超過一半的友邦國家，個別致函WHO幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），並附上「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」（Inviting Taiwan to participate in the WHA as an observer）的提案。相關提案還在進行中，因此他不方便透露哪些國家已經致函。