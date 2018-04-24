墨西哥清潔能源　230萬朵「太陽花」追日

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）義大利能源業者Enel Group在墨西哥北部科阿韋拉州(Coahuila) 花費6.5億美元、用230萬片太陽能板，在約2200個足球場大的腹地建置太陽能農場。這個太陽能農場名為Villanueva，利用「太陽花追日」的功能，太陽能板可隨著太陽的日出日落而移動。預計今(2018)年年底正式營運後，每小時可產出1700GW供應130萬個家庭用電量，並且將清潔能源比重於2024年提升至43%。

《法新社》(AFP)報導，依據墨國政府於2015年年底通過的「能源轉型法案（Ley para la Transicion Energetica）」，墨西哥是第一個宣布在2020年將溫室氣體減排目標達到30%的新興國家，2050年更要達到50%。此舉在當時獲得環保人士稱頌。墨國政府拍賣了三個太陽能園區項目，除了Enel得標外，還有兩家廠商在阿瓜斯卡連特斯州（Aguascalientes）建置太陽能農場。

綜合外媒報導，Enel Group 投資6.5億美元在墨西哥科阿韋拉州約2400公頃的腹地建置太陽農場，預計2018年下半年整體光伏設施營運後，每小時可產出1700GW，將能減排78萬噸的溫室氣體，並成為南美洲規模最大、也是世界第二大的太陽能農場。這個規模只有中國和印度可超越。