閱讀記憶中一定有它！金石堂城中店6月掰掰

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 你的閱讀記憶中有金石堂嗎？金石堂城中店在你心裡是什麼樣子的？

金石堂無預警在臉書發文，表示因租約到期，房東不續租，因此將於6月24日結束營業34年的城中店。有網友在貼文中留言表示：「伴我長大的書局，當年三間相對望，東方看看去金石堂看，金石堂看完再繞去正中書局看，最後再去商務書局，全是老人的回憶，謝謝你，陪伴我長大，我的金庸在東方、金石堂讀完的。」

城中座落於於中正區，是重要的政治、金融中心的接連軸線。它緊鄰228公園及總統府。 早期重慶南路舊名府前街、文武街，日據時屬本町轄內，民國三十六年後命名為重慶南路， 並被評定為二級古蹟建築物。

金石堂城中店為了感謝讀者多年來對他們的支持，從5月4日至6月24日，將於城中店舉辦全館79折以及買書即送咖啡的感恩回饋特賣。他們也強調：「未來，我們將尋找更合適的點，並擴大網路書店雲端經營技 術，結合實體書店全新的閱讀體驗，發揮更大的全通路消費 需求滿足。散場前，帶著眾多愛書人的感傷與不捨，

期待不久的將來，我們再次相逢。」

金石堂城中店全文：

惜別本町通～珍重再見城中店

致親愛的讀者：

金石堂城中店因租約到期，房東不續租，即將於6月底熄燈 。

34年，往前推算已是上個世紀的事情，

扎扎實實的從年頭算到年尾，

34年，是我們在這裡的日子。



在曾是日治時代台北城最繁華的本町通（重慶南路）與榮町 通（衡陽路），城中店駐足於此，見證過重慶南路書街的繁 華。

沉浸在書店的知識之海，愛書人舉步遊逛之間，滿是一種安 心踏實，而這份閱讀的安寧舒適，就是書店存在的使命。

為感謝讀者多年來對城中店的支持，5/4(五)~6/ 24(日)，我們將於城中店舉辦全館79折﹅買書即送咖啡 的感恩回饋特賣。

6/ 24(日)營業最後一天，邀請書迷朋友們於1F~3F的牆 面留言，更歡迎與喜愛作家的親簽咖啡杯拍照留念，一起向 這家百年洋樓書店說珍重再見。

未來，我們將尋找更合適的點，並擴大網路書店雲端經營技 術，結合實體書店全新的閱讀體驗，發揮更大的全通路消費 需求滿足。

散場前，帶著眾多愛書人的感傷與不捨，

期待不久的將來，我們再次相逢。​