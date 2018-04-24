忠泰建築展　 一窺芬蘭建築師的臺灣廢墟歷險

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）你對未來城市的模樣有何想像？人類及都市化一直以來被視為環境生態浩劫的原兇，但人、自然以及都市，是否有和平共生的一天呢？

對於芬蘭建築師馬可·卡薩格蘭（Marco Casagrande）而言，這就是「第三代城市」所要探討的課題，當城市轉變為一座有機建築實驗室，人與自然便能在此悠然共存。

致力於當代藝術、城市建築和未來三大議題的忠泰美術館，此次推出「零城—馬可·卡薩格蘭：邁向第三代城市」，邀請觀眾展開一場想像未來城市樣貌之旅。

此次展覽共展出17件卡薩格蘭自1999年執業以來的代表性建築模型與攝影，其中他在臺灣創作的許多作品，包括金門《牡蠣人》(Oyster Man）、臺北《三芝陳宅》(Chen House）和《終極廢墟》(Ultra Ruin），以及東部的《臺東廢墟學院》(Taitung Ruin Academy）等，亦同步在展場呈現。

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忠泰美術館「零城—馬可·卡薩格蘭：邁向第三代城市」（照片來源：忠泰基金會提供）

卡薩格蘭與臺灣的緣分自2003年開啟，出來乍到的芬蘭建築師，在當時處於官方與非官方之間的寶藏巖中，體認到因為生活需求自然而生的都市菜園、自建房舍和灌溉系統，小規模卻生機盎然地存在，孕育飽滿的「在地知識」。

2010年間，卡薩格蘭將西門町附近一棟待拆除的四層樓空屋，打造成《廢墟建築學院》(Ruin Academy），帶領團隊再生城市的遺棄物，引入風、與、光線等，以及都市農耕。這些作品也將在此次展覽中以實體模型再度呈現在觀眾眼前。

美術館表示，此次展場設計顛覆美術館原有井然有序的白色空間，發揮卡薩格蘭所提倡的開放型態和重視自然的理念，以眾多循環回收而來的異材質建構而成，使得美術館變成一座有機建築實驗室。

此外，卡薩格蘭也於展場現場搭建了一座建築師工作室，展出他的手繪設計圖，觀眾可以一窺卡薩格蘭獨特的創作發想過程及靈感來源。

2016年開館的忠泰美術館，相較於首檔展覽「HOME 2025：想家計畫」以家作為展覽軸心，此次卡薩格蘭個展將帶領觀眾探討城市這座變化萬千的巨型有機體。

美術館指出，希望藉由卡薩格蘭的視角，邀請所有城市的生活者、使用者以全新的角度，共同思考城市的未來。展期自即日起至8月5日止。

忠泰美術館「零城—馬可·卡薩格蘭：邁向第三代城市」（照片來源：忠泰基金會提供）