威尼斯VR大獎作品《沙中房間》紐約公開首映 

（台灣英文新聞／黃慧瑜​ 臺北綜合報導） 繼獲得第74屆威尼斯影展虛擬實境最佳體驗大獎後，由美國傳奇音樂家蘿瑞‧安德森（Laurie Anderson）及臺灣新媒體藝術家黃心健共同創作的虛擬實境互動作品《沙中房間》（Chalkroom，又名La Camera Insabbiata），將於4月20日至28日在今年紐約翠貝卡影展（Tribeca Film Festival）「虛擬遊樂場」（Virtual Arcade）單元中發表，為得獎後首次在紐約公開展出。

《沙中房間》由八個獨特的房間所構成，以三維抽象的方式，挑戰觀眾對既有時間、空間與感官的認知，讓觀眾透過影像化的手持裝置，飛梭在由文字、圖像、符號、聲音與記憶所構成且不斷重組的無限空間中。觀眾在體驗時可以「看見」自己聲音凝結成雕塑，不但能看見自己聲音的變化，敲擊雕塑時也能聽見前人的留音，在聲音記錄與播放過程中，感受到時間的歷史性及感官跨界的可能性。

臺灣藝術家黃心健作品擅長融合數位科技與傳統藝術，與蘿瑞‧安德森已有廿多年的合作經驗，兩人自2016年起開始發想《沙中房間》，在各種實驗中嘗試以VR為載體，將藏傳佛教「中陰身」（Bardo）死後 49 天，人的意識與記憶就會消散在宇宙之中的生死觀放進作品，《沙中房間》即是用擦過的黑板比喻人殘留的記憶，探討死亡與記憶。

紐約翠貝卡影展為美國知名度最高的影展之一，近年來為因應虛擬實境科技的趨勢以及跨界敘事的發展，增設虛擬實境、電子遊戲等單元，奧斯卡導演凱薩琳畢格羅、葛萊美獎音樂人約翰傳奇，都曾帶著他們的VR新片在影展亮相。

《沙中房間》除於4月20日至28日在紐約翠貝卡影展展出，也會陸續在加拿大蒙特婁Phi Centre藝術中心、澳洲荷伯特冬季藝術節與世界各地的觀眾見面。