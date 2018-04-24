成人該補打麻疹疫苗？ 醫師：台灣20年沒人重症死亡

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）麻疹疫情國內外延燒，造成民眾人心惶惶，全台麻疹疫苗存貨僅剩3萬劑。兒科權威醫師李秉穎表示，麻疹雖是法定傳染病，但近20年來沒有人因麻疹導致重症、死亡，呼籲民眾別搶打疫苗。

中央社報導，台大醫院小兒部主治醫師李秉穎表示，實際上麻疹的症狀只是發燒、出疹，在台灣威脅性很小，近20年從沒有人因麻疹併發重症、死亡。

李秉穎醫師說，以前教科書上總寫著麻疹死亡率有約5到10%，但那是古早時代而且是開發中國家的人民因營養不良、免疫功能不好，得到麻疹就有高併發症風險和感染病機率，補充維他命A等營養素確實有助於對抗麻疹。

不過，麻疹如果發生在先進國家，同樣補充維他命A則完全沒效，台灣人豐衣足食，最大的問題是肥胖，台灣人並不缺維他命A，所以雖有這麼多麻疹病例，卻沒有因此併發重症或死亡。

此外，台灣麻疹疫苗接種率非常高，2劑接種率高達97%，此成績幾乎傲視全亞洲，包括日本先進國家都不如台灣，因此台灣有很好的群體保護效果，只有偶爾出現境外移入等偶發個案。

李秉穎指出，相較麻疹，冬天容易流行的流感更嚴重，不僅會發燒好幾天，因流感併發肺炎、重症死亡患者都比麻疹多得多。

報導提到，預防麻疹最好的方式就是接種「麻疹、德國麻疹、腮腺炎疫苗」（MMR），但疫苗供應有限，不可能馬上供應給全台2300萬人，因此也和疾管署共同討論出優先施打對象，包括台北市、新北市及桃園市的醫學中心急診室醫護人員，工作性質會頻繁接觸外國人者，以及家中有免疫不全、孕婦等麻疹併發症高風險族群優先。

疾管署長周志浩昨日接受媒體訪問時也表示，台灣人麻疹疫苗接種率高達97%，雖然打了疫苗仍然無法100%預防麻疹，還是不免有零星個案出現，但因台灣痲疹疫苗接種率高，即便少數人接種多年後保護力下降，但不致於發生大規模流行，呼籲民眾無需驚慌。

根據疾管署統計資料，截至昨（23）日為止，全台麻疹疫情的總追蹤人數共4605人，其中有約2119人還未聯繫上；台灣虎航麻疹群聚事件仍有3183人在追蹤當中，另有1302人未聯繫上。