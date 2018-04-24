張榮發基金會與長榮國際連鎖酒店聯手義賣彩繪傘　助伊甸基金會身心障礙朋友

在基隆除了多變的天氣，最具變化的就是這城市的傘，不論晴天雨天，基隆人手中五顏六色的傘，一直都是搭配心情與服裝的最佳夥伴。張榮發基金會與長榮國際連鎖酒店今(4/20)日於長榮桂冠酒店(基隆)舉辦「傘傘動人 長榮送暖」義賣捐贈儀式，將200支彩繪傘義賣所得，近14萬元捐給伊甸基金會基隆區，捐贈儀式由基隆市副市長林永發、張榮發基金會執行長鍾德美、長榮國際連鎖酒店協理孫至堅、長榮桂冠酒店(基隆)總經理孫衍菁、伊甸基金會副執行長林文賓等人共同主持，場面溫馨而隆重。

「傘傘動人 長榮送暖」活動由長榮桂冠酒店（基隆）邀請出身基隆，遠赴西班牙學習繪畫的博士畫家－王傑無償提供作品版權，將最具特色、背山面海的基隆景緻以水彩描繪出來，印製在晴雨傘上，並媒合伊甸基金會身心障礙朋友於傘面進行加工，製作出獨一無二的晴雨傘，首波200支在短時間即被搶購一空。一位購買彩繪傘的江姓民眾表示，這把傘非常具有基隆特色，他以身為基隆人為傲，所以一口氣買了二十把準備送給親友。

伊甸基金會副執行長林文賓表示，非常感謝張榮發基金會與長榮國際連鎖酒店照顧基隆的身障朋友，讓多雨的基隆，增添更多溫暖人心的陽光，這筆義賣所得將用在兒童早療及身心障礙照顧服務方案。現場彩繪雨傘的身障朋友洪先生表示，因為身體受限，每把傘都需要花費好幾天的時間去加工，希望透過傘面的創作，讓每一位拿著彩繪傘的人，感受到我們揮灑的生命力，也為我們加油打氣。

長榮國際連鎖酒店協理孫至堅表示:「此次與張榮發基金會合作愛心傘義賣很有意義，我們邀請酒店常客共襄盛舉購買，期待結合各界的力量，給身心受限的朋友更多支持與鼓勵。」張榮發基金會執行長鍾德美則提到，基金會長期深耕在地，也看見社會的需要，因此透過與酒店結合，讓善的循環擴散，讓愛的暖流關懷需要的角落。基隆市副市長林永發表示，這個社會很需要送暖，基隆多雨，這個活動跟傘結合在一起意義更不一樣。長榮桂冠酒店(基隆)總經理孫衍菁表示，基隆長榮桂冠酒店自詡為在地中堅份子，並以真心誠意為基隆人服務，雪中送炭是我們該做的事。

張榮發基金會與長榮國際連鎖酒店長期合作，以實際行動關懷地方，其中長榮桂冠酒店(基隆)已經提供數千件愛心家具給基隆弱勢民眾，舉辦淨灘活動、提供廚房供社福團體進行食安講座、邀請視障音樂家至酒店進行表演等公益活動，以資源連結的概念，幫助基隆的身心障礙朋友，帶動基隆市民投身公益的風氣。