2018母親節限量蛋糕 旗袍蛋糕經典重現、花系列蛋糕甜蜜登場

君品酒店連年在母親節推出限量手工訂製及外型吸睛的蛋糕，總是能帶給消費者無比驚喜，每逢推出就受到高度詢問! 2018 年母親節，君品酒店重現經典「玫瑰夫人」旗袍蛋糕，並推出兩款花系列主題蛋糕，不僅造型別緻還富含意義；「玫瑰夫人」以旗袍外型展現復古時尚、「永恆之愛」用三種美麗鮮花象徵母親的愛、「花」則發揮創意運用和牛牛油展現細緻風味，價格 NT$980~NT$1,580 ， 即日起至 2018 年 5 月 10 日接受預訂 ，絕對是今年送給媽咪們最特別的禮物！

甜點主廚王哲廷發揮巧思，將蛋糕幻化成最美味的驚喜!

「玫瑰夫人」(NT$980/6吋)：外觀是絕美的大理石紋旗袍，一口咬下巧克力慕斯、玫瑰覆盆子奶餡與焦糖杏仁脆片等，豐富口感巧妙合而為一。

「永恆之愛」(NT$1080/6吋)：主廚將香草戚風蛋糕變成一束花，色彩繽紛的花瓣是運用日本白鳳豆，與法式奶油製作而成的天然豆沙餡，在蛋糕上浪漫地妝點出粉色康乃馨、牡丹及玫瑰的美麗花朵，表現出母親對孩子的悉心關愛。

「花」(NT$1580/6吋)：以女性之花做發想，採用口感較為柔軟的日式巧克力戚風蛋糕，並大膽嘗試運用和牛牛油來提升蛋糕的香氣；香濃的豆沙餡在蛋糕上化為三種美艷的花-康乃馨、牡丹及玫瑰，象徵著母親美麗的容顏、熱情的關懷及犧牲奉獻的愛。