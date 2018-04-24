台灣「最大種原庫」　漁業署公開「南疆太平之舞」影片

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導）漁業署昨(23)日表示，行政院農業委員會於2017年委託中央研究院生物多樣性研究中心鄭明修研究員所率領之研究團隊，執行「南沙群島海域水產動植物資源調查及生態系統服務評估」計畫進行為期一年、投入逾上千萬元的經費蒐集生態資料，意外發現逾90種新嬌客。

研究成果委由資深海洋攝影師郭道仁先生一手錄製、編輯製作，短短18分鐘的太平島海洋生態紀錄片命名為「南疆太平之舞」，該影片已公開至漁業署Youtube網站供大眾欣賞。(影片如下)

▲「南疆太平之舞」影片，由行政院農業委員會漁業署提供。

漁業署說，太平島所在的「鄭和群礁」不只是南中國海珊瑚礁生態系最重要的群礁之一，南中國海的生物，隨著海流飄移，從南沙太平島一路向北，途經菲律賓、越南到東沙，再繼續北流至小琉球、台灣本島與澎湖群島等地，因此，太平島海域可說是台灣近海漁業的「最大種原庫」之一。

漁業署還說，太平島的珊瑚生態主要以石珊瑚為主，在國際珊瑚礁生態優劣標準屬於「優」與「特優」等級，且幼體珊瑚（直徑小於5公分）多樣性高，顯示太平島是我國海洋國土中極為少有、具高生態韌性潛力的珊瑚礁，也吸引許多雀鯛科及隆頭魚科魚類在此繁衍後代， 添入很多小魚在此棲息。

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