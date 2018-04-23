【景氣溫和復甦】3月失業率　創18年以來同月最低

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）行政院主計總處公布3月失業率3.66%，較2月下降0.04個百分點，為近18年同月新低。

經調整季節變動因素後，3月失業率3.67%，較2月下降0.03個百分點，為2001年2月以來最低。

《自由》引述主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，3月失業率下降，主要是農曆春節後，轉職者陸續尋獲工作，目前就業市場趨於穩定，勞動市場穩定改善中。

根據主計總處調查，3月就業人數1140.3萬人，較2月增加6千人或0.05%，其中又以批發及零售業增加3千人最多。

另外3月失業人數43.3萬人，較2月減少5千人，其中初次求職失業者減少2千人，因工作場所業務緊縮、歇業及季節性或臨時性工作結束而失業者，也減少2千人。

不過，青年失業率仍處於高檔。3月份20至24歲失業率11.75%最高，但較2月下降0.14個百分點；25至29歲失業率也達6.4%，下降0.06個百分點。

此外若以學歷來看，3月份大學教育程度失業率5.05%居冠。

中央社引述潘寧馨指出，目前就業人數上升，失業人數下降，就業狀況跟去年比較來得好，從3月失業率可看到，景氣溫和復甦，季節因素慢慢退去，整體失業率呈現下降趨勢。