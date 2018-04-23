〈時評〉禮讓柯P的另類思考

年底台北市長選戰要不要禮讓柯P，顯然已讓民進黨高層陷入父子騎驢的窘境。為免歹戲繼續拖棚，願提供一個有別於坊間論者的另類思考，供民進黨高層參考，那就是：中國（共產黨）觀點！

民進黨站在台灣和民進黨的角度，思這想那、擔心這算計那的，何不換個方式，站在中國和共產黨的角度，想想：中國（共產黨）最樂見的2018台北市長當選人是誰？

首先，當然不會是民進黨的候選人，這點，當然是無庸置疑。其次，不管國民黨、共產黨，都是中國黨；聽其言、觀其行，也不必抹紅不抹紅，中國國民黨的中國傳聲筒、代理人角色已昭然若揭並深植台灣人心，共產黨想透過早已被看破手腳的中國國民黨欺騙台灣人，讓台灣朝「中國神聖領土不可分割的一部分」的陷阱繼續前進的企圖，勢必因台灣人對中國國民黨的提防之心而難以得逞；最要命的是，兵敗如山倒的2014、2016，讓中國國民黨市場愈做愈小，十足認證這個黨根本就是個扶不起的阿斗。

柯P則不然，像變色龍，不同的場合，就可以呈現不同的顏色！白色、綠色、藍色、紅色，快速變來變去，看得人眼花撩亂，六神無主。以騙術當治國方針的中國最欣賞中意這樣的政客了：畢竟，身披各色彩帶的柯P，才有可能讓台灣人因目茫而心茫，再因心茫而失去戒備之心，讓台灣人在不知不覺中被騙、被出賣！

看來，2018的台北市長選戰弔詭極了！民進黨如果選擇缺席，禮讓柯P，是則，即使台灣民進黨與中國共產黨誰都沒有挑明了講，卻極可能出現雙方都樂見同一個柯文哲當選連任的天下奇觀！問題是：民進黨和共產黨對柯P的共同認證，不是在恭維柯P，而是彰顯柯P的人格分裂有多嚴重！

分析至此，結論是： 2018的台北市長選戰，民進黨如果禮讓柯P，無異正中中國（共產黨）下懷！民進黨該何去何從，夠清楚了吧？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）