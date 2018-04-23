台北富邦銀行「悍」衛您的財富！定期(不)定額基金手續費2折優惠

一年之計在於春，民眾「悍」衛財富要趁早。台北富邦銀行建議，上班族為自己做理財規劃或為孩子存教育基金，定期(不)定額基金是最好的入門理財工具，每個月只要新台幣3,000元起，即可啟動投資計畫！北富銀即日起推出「定期定額 打造強悍的投資組合」優惠活動，聯博及施羅德全系列基金，新申購定期(不)定額之契約，享不限筆數、手續費2折優惠！

北富銀表示，定期(不)定額基金具有多項投資優勢，包括投資門檻低(每月最少新台幣3,000元就可以輕鬆開始投資)、投資方式方便有紀律(只要利用台北富邦銀行的帳戶，選定想投資的基金，銀行會定期自動從帳戶扣款投資)、資金運用有彈性(開始扣款後，若有資金需求，可以隨時贖回基金或暫停扣款)、投資不費心(不用費心選擇進場時機，長期下來自可攤平投資的成本)。因此，對於小資上班族或是父母為孩子累積教育基金，定期(不)定額基金都是非常好的投資入門選項。

展望市場趨勢，北富銀投資研究團隊表示，2018年的新興市場令人期待！來自投資、消費與政策等利多發酵支撐景氣持續復甦，經濟可望維持強勁的成長力道。其中內需導向的成長動力引擎－中國，經濟結構成功轉型，民間消費力道大增，儼然成為內需吸金熱點；亞洲巨象－印度表現也不徨多讓，於總理莫迪推動基礎建設下，吸引大規模企業投資進駐，推升經濟高速成長；此外，東協高達逾5億人口紅利的龐大內需消費市場，皆有助新興市場再次擦亮鍍金招牌。除新興亞洲外的新興市場表現更是可圈可點，新興歐洲的俄羅斯、拉丁美洲的巴西，正在享受原物料重回多頭、經濟有機會再啟成長動能的利多，全球景氣的全面復甦點燃金磚四國的光芒，新興市場可望將再次成為金融市場的亮點。

為協助客戶掌握理財先機，北富銀即日起至2018/4/30止，推出「定期定額 打造強悍的投資組合」優惠活動，凡是有北富銀信託帳號的客戶，透過網路銀行、行動銀行、臨櫃，針對聯博及施羅德全系列基金，新申購定期(不)定額之契約，享手續費2折優惠，且不限筆數！歡迎有興趣的投資人至北富銀各分行洽詢，或透過網路銀行及行動銀行申購。